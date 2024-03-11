Doğru bir sahur nasıl olmalı?

Ramazan ayında sahur için en ideal yiyecekler nelerdir? Hz Muhammed'in sahurda tercih ettiği besinler ve modern beslenme önerileriyle uzun süre tok kalmanın yolları. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bolu için sahur vakitleri ve sağlıklı sahur ipuçları.

Sahurda ne yemeli?

İdeal Beslenme Önerileri Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, ilk sahurda ne yemeniz gerektiği konusu önem kazanır. Sahurda tercih edebileceğiniz haşlanmış yumurta, çeşitli peynirler, tam tahıllı ekmek, yoğurt, süt, domates, salatalık ve yulaf ezmesi gibi besinler, gün boyunca sizi tok tutacak protein ve lif açısından zengin seçenekler arasında yer alır.

Sahur vakitleri, ne zaman kalkmalı?

Ramazan ayı boyunca, sahur için en uygun zaman imsak vaktinden öncedir. İstanbul'da 05.51, Ankara'da 05.36, İzmir'de 06.01 ve Bolu'da 05.41 olarak belirlenen imsak vakitleri, sahura kalkış için rehberiniz olmalıdır.

Doğru sahurun püf noktaları

Sağlıklı bir sahur için aşırı yağlı ve tuzlu yiyeceklerden kaçınmalı, yeterli miktarda sıvı tüketimine özen göstermelisiniz. Protein zengini süt, yoğurt ve peynir gibi besinlerle birlikte, tam tahıllı ekmek tüketmek gün boyu tokluk hissinizi artırır.

Hz Muhammed'in sahurda tercih ettiği besinler

Peygamber Efendimiz Hz Muhammed, sahur ve iftarda basitçe hurma ve su tüketmeyi tercih ederdi. Bu, aşırıya kaçmadan, ihtiyaç duyulan besinleri almanın ve ölçülü beslenmenin önemini vurgular.

Sahurda tok tutacak alternatifler

Protein içeriği yüksek beyaz peynir, dil peyniri, çökelek, lor peyniri, kaşar peyniri, haşlanmış yumurta, yoğurt, süt, kaşarlı tost, zeytin ve yeşil salata gibi besinler, sahurda uzun süre tok tutacak sağlıklı alternatifler arasında yer alır.

Sahurda dikkat edilmesi gerekenler

Sahurda dengeli ve yeterli beslenme, Ramazan ayını sağlıklı geçirmenin anahtarlarından biridir. Aşırı şekerli, yağlı ve tuzlu gıdalardan uzak durarak, bol sıvı tüketimi ile sahuru tamamlamak, gün boyu enerjik kalmanıza yardımcı olur.