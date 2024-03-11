- Gündem

Doğru bir sahur nasıl olmalı?

İlk sahurda ne yemeli? Sahurda en tok ne tutar? İlk sahura ne zaman kalkılır? Bolu'da ilk sahur saati, doğru sahur nasıl yapılır? Peygamber Efendimiz ilk sahurda ne yerdi? Sahurda tok tutan yiyecekler neler? Ne yersek acıkmayız?

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Doğru bir sahur nasıl olmalı? mask
Doğru bir sahur nasıl olmalı?
Doğru bir sahur nasıl olmalı?
+6
Haber albümü için resme tıklayın

Ramazan ayında sahur için en ideal yiyecekler nelerdir? Hz Muhammed'in sahurda tercih ettiği besinler ve modern beslenme önerileriyle uzun süre tok kalmanın yolları. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bolu için sahur vakitleri ve sağlıklı sahur ipuçları.

Doğru bir sahur nasıl olmalı?

Sahurda ne yemeli?

İdeal Beslenme Önerileri Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, ilk sahurda ne yemeniz gerektiği konusu önem kazanır. Sahurda tercih edebileceğiniz haşlanmış yumurta, çeşitli peynirler, tam tahıllı ekmek, yoğurt, süt, domates, salatalık ve yulaf ezmesi gibi besinler, gün boyunca sizi tok tutacak protein ve lif açısından zengin seçenekler arasında yer alır.Doğru bir sahur nasıl olmalı?

Sahur vakitleri, ne zaman kalkmalı?

Ramazan ayı boyunca, sahur için en uygun zaman imsak vaktinden öncedir. İstanbul'da 05.51, Ankara'da 05.36, İzmir'de 06.01 ve Bolu'da 05.41 olarak belirlenen imsak vakitleri, sahura kalkış için rehberiniz olmalıdır.Doğru bir sahur nasıl olmalı?

Doğru sahurun püf noktaları

Sağlıklı bir sahur için aşırı yağlı ve tuzlu yiyeceklerden kaçınmalı, yeterli miktarda sıvı tüketimine özen göstermelisiniz. Protein zengini süt, yoğurt ve peynir gibi besinlerle birlikte, tam tahıllı ekmek tüketmek gün boyu tokluk hissinizi artırır.Doğru bir sahur nasıl olmalı?

Hz Muhammed'in sahurda tercih ettiği besinler

Peygamber Efendimiz Hz Muhammed, sahur ve iftarda basitçe hurma ve su tüketmeyi tercih ederdi. Bu, aşırıya kaçmadan, ihtiyaç duyulan besinleri almanın ve ölçülü beslenmenin önemini vurgular.Doğru bir sahur nasıl olmalı?

Sahurda tok tutacak alternatifler

Protein içeriği yüksek beyaz peynir, dil peyniri, çökelek, lor peyniri, kaşar peyniri, haşlanmış yumurta, yoğurt, süt, kaşarlı tost, zeytin ve yeşil salata gibi besinler, sahurda uzun süre tok tutacak sağlıklı alternatifler arasında yer alır.Doğru bir sahur nasıl olmalı?

Sahurda dikkat edilmesi gerekenler

Sahurda dengeli ve yeterli beslenme, Ramazan ayını sağlıklı geçirmenin anahtarlarından biridir. Aşırı şekerli, yağlı ve tuzlu gıdalardan uzak durarak, bol sıvı tüketimi ile sahuru tamamlamak, gün boyu enerjik kalmanıza yardımcı olur.

# zengin, ankara, istanbul, izmir

11 Mar 2024 - 08:00 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL