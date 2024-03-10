Santiago Bernabeu'da Arda Güler rüzgarı: Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk gol sevincini yaşadı

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, İspanya LaLiga'nın 28. haftasında gerçekleşen Celta Vigo maçında kariyerindeki ilk golüne imza attı. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan ve futbol severlerin büyük ilgiyle takip ettiği mücadele, Real Madrid'in 4-0'lık üstün galibiyeti ile sonuçlandı. Bu karşılaşma, Arda Güler'in Real Madrid forması altında gol sevinci yaşadığı ilk maç olarak futbol tarihine geçti.

Real Madrid'in galibiyet serüveni

Real Madrid'in gollerini Vinicius, Guaita (kendi kalesine), Carlos Dominguez (kendi kalesine) ve Arda Güler kaydetti. Bu maç, hem takımın gücünü göstermesi hem de Arda Güler gibi genç bir yeteneğin ön plana çıkması açısından önem taşıyor.

Arda Güler son dakika sahneye çıktı

Maçın son dakikalarında sahneye çıkan Arda Güler, oyunun 89. dakikasında Vinicius Jr'ın yerine oyuna dahil oldu ve maçın uzatma dakikalarında takımının dördüncü golünü kaydederek skoru belirledi.

Arda Güler'in golü ile Real Madrid'e zafer

Arda Güler, Real Madrid'in en genç golcülerinden biri olarak tarihe geçti. Maçın 90+4. dakikasında kaydettiği gol, onun İspanyol ekibi adına attığı ilk gol olma özelliğini taşıyor. Bu anlamlı gol, hem Real Madrid taraftarları hem de Türk futbolseverler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Arda'nın bu başarısı, geleceğin parlak yıldızları arasında yer alacağının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Arda Güler'in yükselişi

Real Madrid, LaLiga'nın 28. haftasında sergilediği etkileyici performans ile puan tablosunda önemli bir avantaj elde etti. Celta Vigo karşısında alınan bu galibiyet, takımın moralini yükseltti ve şampiyonluk yolunda önemli bir adım olarak görüldü. Arda Güler'in bu maçtaki performansı, onun takımdaki yerini sağlamlaştırması ve uluslararası arenada tanınması açısından büyük önem taşıyor.