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Fenerbahçe'nin Pendikspor zaferinin ardından Teknik Direktör İsmail Kartal'ın değerlendirmeleri

Fenerbahçe, Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Teknik Direktör İsmail Kartal, rakiplerin oyunu yavaşlatma taktiklerini eleştirdi ve futbolun akıcılığına vurgu yaptı. Yoğun maç takvimi ve oyuncu sağlığına dikkat çekti.

İhlas Haber Ajansı
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Fenerbahçe'nin Pendikspor zaferinin ardından Teknik Direktör İsmail Kartal'ın değerlendirmeleri mask
Fenerbahçe'nin Pendikspor zaferinin ardından Teknik Direktör İsmail Kartal'ın değerlendirmeleri
Fenerbahçe'nin Pendikspor zaferinin ardından Teknik Direktör İsmail Kartal'ın değerlendirmeleri
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Pendikspor'u ağırladı. Maç, Fenerbahçe'nin üstün oyunu ve etkili ataklarıyla 4-1'lik skorla sonuçlandı. Bu önemli galibiyet, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki iddiasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Fenerbahçe'nin Pendikspor zaferinin ardından Teknik Direktör İsmail Kartal'ın değerlendirmeleri

Rakiplerin oyunu yavaşlatma taktikleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Kartal, "Şampiyonluğa oynayan bir takımız. Ancak, karşılaştığımız her takımın oyunu durdurma ve bizi yavaşlatma eğilimi göstermesi, futbolun akıcılığını ve seyir zevkini olumsuz etkiliyor" dedi. Kartal'ın bu sözleri, Türk futbolunun karşı karşıya olduğu temel sorunlardan birini tekrar gündeme getirdi.

Fenerbahçe'nin Pendikspor zaferinin ardından Teknik Direktör İsmail Kartal'ın değerlendirmeleri

Zorlu fikstür ve oyuncu yönetimi

Kartal, perşembe günü oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi maçının ardından, oyuncuların Pendikspor maçına sadece bir günlük hazırlıkla çıktıklarını belirtti. Bu durum, takım yönetimi ve oyuncu rotasyonu açısından önemli bir sınav anlamına geliyordu. Kartal, "Sporcu sağlığı her şeyden önemli. Ancak, maçların sıkışık fikstürü ve rakiplerin taktikleri, oyuncular üzerinde ekstra bir baskı oluşturuyor" şeklinde konuştu.

Hakem kararları üzerine değerlendirmeler

İsmail Kartal, maçın istatistiklerine de değinerek, "Topun oyunda kalma süresinin sadece 47 dakika olması, rakibin oyunu ne kadar yavaşlattığının bir göstergesi" dedi. Ayrıca, hakem kararlarına ve özellikle de faul ve kartlar konusundaki tutumlarına da eleştiriler getirdi. Kartal, "Adaletli ve dengeli bir yönetim olmadan, futbolun güzelliklerini ön plana çıkarabilmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Yoğun maç takvimi üzerine eleştiriler

Fenerbahçe Teknik Direktörü, yoğun maç takviminin oyuncular üzerindeki etkilerine de dikkat çekti. "Bir sezonda 65-70 maçın üstesinden gelmek, oyuncular için sürdürülebilir bir durum değil" diyerek, futbol otoritelerinin bu konuda daha duyarlı olmaları gerektiğini vurguladı.

Şampiyonluk yarışında kararlılık

İsmail Kartal, takımın şampiyonluk yarışındaki duruşunu ve kararlığını özetleyerek, "İyi bir takımız ve şampiyon olmak için sezon sonuna kadar bu yarışın içinde olacağız" dedi. Takımın performansından ve taraftar desteğinden memnun olduğunu belirten Kartal, önümüzdeki maçlara da aynı ciddiyetle hazırlanacaklarını ifade etti.

 

# avrupa, galibiyet

10 Mar 2024 - 22:53 İstanbul/ Kadiköy- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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