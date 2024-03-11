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Bolu, basketbolun efsanelerini ağırladı: 4. Uluslararası veteran turnuvası başarıyla tamamlandı

Bolu'da düzenlenen 4. Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası, eski yıldızları ve sporseverleri bir araya getirdi. 500 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuva, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Mustafa Aykan
Mustafa Aykan Tüm Haberleri
Bolu, basketbolun efsanelerini ağırladı: 4. Uluslararası veteran turnuvası başarıyla tamamlandı mask
Bolu, basketbolun efsanelerini ağırladı: 4. Uluslararası veteran turnuvası başarıyla tamamlandı
Bolu, basketbolun efsanelerini ağırladı: 4. Uluslararası veteran turnuvası başarıyla tamamlandı
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Bolu, sporseverlerin merakla beklediği ve uluslararası katılımın öne çıktığı bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. 4. Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası, 7-10 Mart tarihleri arasında Bolu Koru Otel'de gerçekleştirildi. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen turnuva, eski basketbolcuları ve basketbol tutkunlarını bir arada buluşturdu.

Bolu, basketbolun efsanelerini ağırladı: 4. Uluslararası veteran turnuvası başarıyla tamamlandı

Uluslararası katılım ve yoğun ilgi

Takımların ve sporseverlerin yoğun ilgisi altında gerçekleşen turnuva, 9 kadın ve 24 erkek takımını ağırladı. Toplamda 500 sporcunun mücadele ettiği etkinlik, eski milli basketbolcu Banu Karadağlı gibi önemli isimleri de misafir etti. 'Potanın rekortmen annesi' lakabıyla tanınan Karadağlı, turnuvanın hem heyecanını hem de rekabetini artırdı.

Bolu, basketbolun efsanelerini ağırladı: 4. Uluslararası veteran turnuvası başarıyla tamamlandı

Tecrübe ve deneyim kazandı

Etkinlik, 35 yaş üstü eski basketbolcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Kemer Master takımı, bu yılın şampiyonu olarak dikkat çekti. Takım kaptanı Ebru Zeynep Şaylan, Antalya'dan gelen ekip olarak, eski arkadaşlarla oluşturdukları takımla turnuvada yer aldıklarını ve tecrübe ile deneyimin galibiyeti getirdiğini belirtti.

Bolu, basketbolun efsanelerini ağırladı: 4. Uluslararası veteran turnuvası başarıyla tamamlandı

Turnuva koordinatöründen açıklamalar

Turnuva Koordinatörü Alaaddin Tatlıdede, uluslararası bir etkinlik olmasının yanı sıra bu yıl Türk takımlarına ağırlık verdiklerini ifade etti. Tatlıdede, veteran basketbolcuları bir araya getiren bu özel turnuvanın her yıl daha da büyüyerek devam edeceğinin altını çizdi.

Bolu, basketbolun efsanelerini ağırladı: 4. Uluslararası veteran turnuvası başarıyla tamamlandı

Bolu'da basketbolun geleceği

Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası, Bolu'da basketbolun geleceği adına umut verici bir etkinlik olarak kayıtlara geçti. Eski basketbolcuların tecrübelerini paylaştığı, genç nesillerin ise bu tecrübelerden ilham aldığı bir platform oluşturan turnuva, gelecek yıllarda da devam edecek.

Bolu, basketbolun efsanelerini ağırladı: 4. Uluslararası veteran turnuvası başarıyla tamamlandı

11 Mar 2024 - 09:00 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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