Kocaelispor-Tuzlaspor maçının ardından Mustafa Gürsel ve Gürkan Kocabıyık’tan açıklamalar

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ve Tuzlaspor'un teknik sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık, karşılaşmanın detaylarını ve takımlarının performansını değerlendirdiler. Gürsel, maçın genelinde yaşanan sıkıntılara ve takımının performansına dair eleştirilerde bulunurken, Kocabıyık ise takımının mücadelesini ve elde edilen galibiyetin önemini vurguladı.

Kocaelispor teknik direktörü Gürsel’in açıklamaları

Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, maçın ilk yarısında değerlendirilemeyen pozisyonlar ve takımın tempo sorunu üzerine konuştu. Gürsel, "İlk yarıda kaçırdığımız fırsatlar ve tempo problemi, maçın genelinde bize pahalıya mal oldu" diyerek, maçın kırılma anlarında yaşanan bireysel hatalar ve hakem kararlarına dikkat çekti. Ayrıca, VAR sisteminin kullanımına yönelik eleştirilerde bulunarak, belirsiz penaltı kararları ve maçın sık sık durmasının oyunun akıcılığını olumsuz etkilediğini belirtti.

“Saha avantajımızı kullanamadık”

Gürsel, Kocaelispor'un iç saha avantajını kullanamadığını ve maç boyunca olumsuz bir atmosferin hakim olduğunu ifade etti. "Statta olumsuz bir hava vardı" diyerek, bu durumun oyuncuların performansına ve özgüvenine etkisine değindi. Takımın birlik ve beraberlik içinde bu zor dönemden çıkması gerektiğini vurguladı.

Tuzlaspor cephesinden açıklamalar

Tuzlaspor'un teknik direktörü Andaç Gürkan Kocabıyık, maç sonrası şunları söyledi: "Bugün zorlu bir deplasman maçıydı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi verdiğimiz bir karşılaşmaydı ve önemli bir galibiyet aldık. Takım olarak mücadele etmeyi sürdürüyoruz. Kocaelispor'un hücum gücünü mücadele ile durdurabileceğimizi biliyorduk ve bu konuda nispeten başarılı olduk. İyi bir mücadele ile kontratak fırsatları yarattık ve bu da bize 3 puanı getirdi.

“İki takım da yoğun bir mücadele sergiledi”

İlk yarı denge içinde geçti, ancak ikinci yarı golle başladık. Sonrasında baskı altında gol yedik, ancak tekrar öne geçmeyi başardık. Bu galibiyet, önümüzdeki hafta oynayacağımız Erzurum maçı öncesi moral kaynağı oldu. İki takım da yoğun bir mücadele sergiledi. Maç sırasında bazı tatsız olaylar ve oyunun durduğu anlar yaşandı. Ancak biz kendi adımıza mutluyuz. Önümüzdeki hafta zorlu bir deplasman maçına gideceğiz, umarım oradan da puanlarla döneriz."