11 Mart 2024 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

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İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 11 Mart 2024 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, İŞKUR giriş sayfasından ve İŞKUR e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ 11 Mart OLAN İŞ İLANLARI

Piliç Kesim ve İşleme Elemanı - BEYPİ BEYP AZARI TARIMSAL ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Kasiyer - PARILTIM ENDÜSTRİYEL TOPLU YEMEK HİZMETLERİ TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Servis Elemanı (Garson) - PARILTIM ENDÜSTRİYEL TOPLU YEMEK HİZMETLERİ TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Kimya Teknikeri - ÖZKİMSAN KİMYA TAŞIMACILIK MADEN İNŞ.MAKİNE ORM.ÜR.DIŞ TİC.V E SAN.LTD.ŞTİ.

Kimyager - ÖZKİMSAN KİMYA TAŞIMACILIK MADEN İNŞ.MAKİNE ORM.ÜR.DIŞ TİC.V E SAN.LTD.ŞTİ.

Gıda Mühendisi - SAYFA KURUMSAL HİZMETLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Sıhhi Tesisatçı - NEJAT MÜHENDİSLİK DOĞALGAZ ELEKTRİK İNŞAAT MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Proses İşçisi - İSTANBUL TEKNİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ.