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Kadınlardan müzik ve eğlence dolu gece

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve CHP Alaplı Kadın Kolları'nın organize ettiği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Yamanlar Otel'de düzenlenen etkinlik, Alaplı'nın dört bir yanından gelen kadınları ağırladı. Popüler sanatçı Nazlıcan'ın hit parçaları eşliğinde dans eden kadınlar, unutulmaz bir gece yaşadı.

İhlas Haber Ajansı
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Kadınlardan müzik ve eğlence dolu gece
Kadınlardan müzik ve eğlence dolu gece
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Hınca Hınç Dolan Salon ve İkinci Salonun Açılması

Etkinliğe katılım beklenenden fazla oldu. İlk salonun dolması üzerine, organizatörler hızla ikinci bir salon daha açtı. Belediye Başkanı Nuri Tekin, eşi Aysel Tekin ve meclis üyesi adayları ile birlikte etkinliğe katıldı. "Halkın Başkanı Nuri Tekin" sloganları ile karşılanan Tekin, katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Kadınlardan müzik ve eğlence dolu gece

Başkan Tekin'den Kadınlara Övgü ve Teşekkür

Başkan Tekin, 10 yıllık belediye başkanlığı döneminde yaşadığı en duygusal anlardan birini yaşadığını belirterek, her günün kadınlar günü olduğunu vurguladı. Alaplı'nın tüm mahallelerinden gelen kadınları selamlayan Tekin, partizanlık yapmadan, tüm vatandaşlara hizmet etmeyi sevdiğini ifade etti.Kadınlardan müzik ve eğlence dolu gece

Geleceğe Dair Sözler ve Samimiyet Vurgusu

Etkinlikte konuşan Tekin, 31 Mart'tan sonra daha fazla etkinlik düzenleyerek kadınlarla bir araya gelmeyi vaat etti. Her zaman halkın yanında olduğunu, cenaze ve düğünlerde halkın içinde bulunduğunu belirten Tekin, samimiyet ve dürüstlüğün önemine dikkat çekti.Kadınlardan müzik ve eğlence dolu gece

Alaplı Belediye Başkanı'nın Kadınlar Günü Mesajı: "Cennet Kadınların Ayakları Altındadır"

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen müzik ve dans dolu gecede, Alaplılı kadınlara özel teşekkürlerini iletti. Alaplı'nın mahallelerinden gelen kadınlar, sanatçı Nazlıcan'ın parçalarıyla doyasıya eğlendi. Tekin, gelecek etkinlikler için de söz vererek, kadınların her daim baş tacı olduğunu vurguladı.Kadınlardan müzik ve eğlence dolu gece

# belediye, başkan

11 Mar 2024 - 09:27 Zonguldak/ Alapli- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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