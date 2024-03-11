Tuzlaspor, zorlu Kocaelispor deplasmanından 3 puanla dönüyor

Trendyol 1. Lig'in 26. Haftasında Heyecan Doruktaydı: Kocaelispor, kendi evinde Tuzlaspor'u ağırladı. Nefes kesen mücadelede Tuzlaspor, Kocaelispor'u 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

İlk yarının kritik anları

Maçın hemen başında, 2. dakikada Kharaishvili'nin mükemmel şutu, Kocaelispor kalecisi Kurtuluş'un inanılmaz kurtarışıyla kornere çıktı. Bu an, maçın erken dakikalarında yaşanan büyük bir heyecanı işaret ediyordu. 17. dakikada ise, Kocaelispor'un atağında Candeias, ceza sahasının sağ çaprazından kaleye gönderdiği şutla gole çok yaklaştı ancak yine Kurtuluş engeline takıldı.

Tuzlaspor ilk golüyle öne geçiyor

İkinci yarının başlamasıyla birlikte, 46. dakikada Tuzlaspor'un baskısı sonuç verdi. Bangoura, Amaral'dan kaptığı topu altıpasın içinden ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol, maçın gidişatını değiştiren kritik bir an oldu.

Kocaelispor eşitliği sağlıyor

61. dakikada Kocaelispor'dan Amaral, ceza sahası içinde yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi. Bu gol, Kocaelispor için umutların yeşermesine neden oldu.

Penaltı ve VAR kararları sahneye çıkıyor

70. dakikada Tuzlaspor lehine penaltı kararı verildi. Atila'nın ceza sahası içinde topa elle müdahalesi sonucu hakem Feridun Daldaş penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesi sonrası karar onaylandı ve Streli Mamba, 76. dakikada penaltıyı gole çevirerek takımını 2-1 öne geçirdi.

Maçın son anları ve kararlar

Maçın son dakikalarında yaşanan gerilim, 90+6. dakikada Kocaelispor'dan Beridze'nin sarı kartla cezalandırılması ve Skhirtladze'ye gösterilen kırmızı kartla daha da arttı. Bu kararlar, maçın sonucunu doğrudan etkileyen önemli anlardı.

Karşılaşmanın hakem ve takım kadroları

Karşılaşmanın hakemleri Feridun Daldaş, Ömer Lütfü Aydın, Abdulhamit Söyler oldu.

Kocaelispor’un kadrosu: Harun Tekin, Yusuf Abdioğlu (Giorgi Beridze dk. 57), Burak Öksüz, Emir Ortakaya, Daniel Joao Santos Candeias (Onil Christian Kouakou dk. 84), Josip Vukovic (Ramil Sheidaev dk. 84), Giorgi Kharaishvili (Yusuf Cihat Çelik dk. 36), Atila Turan, Joao Pedro Reis Amaral, Barış Alıcı (Mehmet Yılmaz dk. 57), Davit Skhirtladze

Tuzlaspor’un kadrosu: Kurtuluş Yurt, Mehmet Zahit Çınar (Samet Asatekin dk. 66), Gökhan Akkan, Bakhtiyar Hasanalizada, Çağrı Giritlioğlu, Mahamadou Ba (Muhammed Akarslan dk. 81), Hikmet Çiftçi, Mel William Togui, Sekou Tidiany Bangoura (Philip Gameli Awuku dk. 86), Mehmet Coşkun (Luka Stankovski dk. 66), Streli Mamba (Sadık Baş dk. 86)

Karşılaşmanın diğer öne çıkan detayları

Kocaelispor ile Tuzlaspor arasındaki maçta, Joao Pedro Reis Amaral 61. dakikada attığı golle öne geçti. Tuzlaspor'un gollerini ise Sekou Tidiany Bangoura 46. dakikada ve Streli Mamba 76. dakikada penaltıdan kaydetti. Maçın son dakikalarında Kocaelispor'dan Davit Skhirtladze kırmızı kart gördü.

Maç boyunca sarı kartlar dağıldı: Kocaelispor'dan Giorgi Kharaishvili, Yusuf Abdioğlu, Atila Turan, Joao Pedro Reis Amaral ve Giorgi Beridze, Tuzlaspor'dan ise Mahamadou Ba ile Hikmet Çiftçi hakemlerden sarı kart gördüler.