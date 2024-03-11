Tuzlaspor, zorlu Kocaelispor deplasmanından 3 puanla dönüyor

Trendyol 1. Lig'in 26. Haftasında Heyecan Doruktaydı: Kocaelispor, kendi evinde Tuzlaspor'u ağırladı. Nefes kesen mücadelede Tuzlaspor, Kocaelispor'u 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.
İlk yarının kritik anları
Maçın hemen başında, 2. dakikada Kharaishvili'nin mükemmel şutu, Kocaelispor kalecisi Kurtuluş'un inanılmaz kurtarışıyla kornere çıktı. Bu an, maçın erken dakikalarında yaşanan büyük bir heyecanı işaret ediyordu. 17. dakikada ise, Kocaelispor'un atağında Candeias, ceza sahasının sağ çaprazından kaleye gönderdiği şutla gole çok yaklaştı ancak yine Kurtuluş engeline takıldı.
Tuzlaspor ilk golüyle öne geçiyor
İkinci yarının başlamasıyla birlikte, 46. dakikada Tuzlaspor'un baskısı sonuç verdi. Bangoura, Amaral'dan kaptığı topu altıpasın içinden ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol, maçın gidişatını değiştiren kritik bir an oldu.
Kocaelispor eşitliği sağlıyor
61. dakikada Kocaelispor'dan Amaral, ceza sahası içinde yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi. Bu gol, Kocaelispor için umutların yeşermesine neden oldu.
Penaltı ve VAR kararları sahneye çıkıyor
70. dakikada Tuzlaspor lehine penaltı kararı verildi. Atila'nın ceza sahası içinde topa elle müdahalesi sonucu hakem Feridun Daldaş penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesi sonrası karar onaylandı ve Streli Mamba, 76. dakikada penaltıyı gole çevirerek takımını 2-1 öne geçirdi.
Maçın son anları ve kararlar
Maçın son dakikalarında yaşanan gerilim, 90+6. dakikada Kocaelispor'dan Beridze'nin sarı kartla cezalandırılması ve Skhirtladze'ye gösterilen kırmızı kartla daha da arttı. Bu kararlar, maçın sonucunu doğrudan etkileyen önemli anlardı.
Karşılaşmanın hakem ve takım kadroları
Karşılaşmanın hakemleri Feridun Daldaş, Ömer Lütfü Aydın, Abdulhamit Söyler oldu.
Kocaelispor’un kadrosu: Harun Tekin, Yusuf Abdioğlu (Giorgi Beridze dk. 57), Burak Öksüz, Emir Ortakaya, Daniel Joao Santos Candeias (Onil Christian Kouakou dk. 84), Josip Vukovic (Ramil Sheidaev dk. 84), Giorgi Kharaishvili (Yusuf Cihat Çelik dk. 36), Atila Turan, Joao Pedro Reis Amaral, Barış Alıcı (Mehmet Yılmaz dk. 57), Davit Skhirtladze
Tuzlaspor’un kadrosu: Kurtuluş Yurt, Mehmet Zahit Çınar (Samet Asatekin dk. 66), Gökhan Akkan, Bakhtiyar Hasanalizada, Çağrı Giritlioğlu, Mahamadou Ba (Muhammed Akarslan dk. 81), Hikmet Çiftçi, Mel William Togui, Sekou Tidiany Bangoura (Philip Gameli Awuku dk. 86), Mehmet Coşkun (Luka Stankovski dk. 66), Streli Mamba (Sadık Baş dk. 86)
Karşılaşmanın diğer öne çıkan detayları
Kocaelispor ile Tuzlaspor arasındaki maçta, Joao Pedro Reis Amaral 61. dakikada attığı golle öne geçti. Tuzlaspor'un gollerini ise Sekou Tidiany Bangoura 46. dakikada ve Streli Mamba 76. dakikada penaltıdan kaydetti. Maçın son dakikalarında Kocaelispor'dan Davit Skhirtladze kırmızı kart gördü.
Maç boyunca sarı kartlar dağıldı: Kocaelispor'dan Giorgi Kharaishvili, Yusuf Abdioğlu, Atila Turan, Joao Pedro Reis Amaral ve Giorgi Beridze, Tuzlaspor'dan ise Mahamadou Ba ile Hikmet Çiftçi hakemlerden sarı kart gördüler.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.