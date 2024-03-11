Bolu'dan yükselen adalet çağrısı: EYT mağdurları kademeli emeklilik istiyor

Bolu'dan yükselen adalet çağrısı

Bolu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) mağdurlarının seslerini yükselttiği önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) tarafından organize edilen etkinlik, 250 kişilik katılım ile gerçekleşti ve EYT düzenlemesinde yaşanan adaletsizliklere dikkat çekti. Bu toplantı, 9 Eylül 1999 sonrası sigortalı olan bireylerin emeklilik haklarındaki mağduriyeti gündeme taşıdı.

EYT Mağdurlarının Adalet Arayışı

EMADDER Genel Başkanı Mihriban Uğurlu, 3 Mart 2023'te yeniden düzenlenen EYT yasasının, sadece 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olan çalışanları kapsayan bir düzenleme olarak hayata geçirildiğini belirtti. Bu durum, belirli bir tarihten sonra sisteme giren çalışanları, benzer veya daha fazla prim gününe sahip olmalarına rağmen, emeklilik haklarından mahrum bıraktı. Uğurlu, "Bu, anayasanın eşitlik ilkesi ile bağdaşmamaktadır," diyerek, yaşanan adaletsizliğe işaret etti ve ekledi: "Bizler yaralayan, aynı ülke vatandaşı olduğumuz akranlarımızla, benzer ve hatta daha fazla primle 2. sınıf vatandaş olarak hissetmemizi sağlamıştır, bu adaletsizliktir."

Toplumsal Destek ve Siyasi Katılım

Basın açıklaması, Yeniden Refah Partisi ve İyi Parti'nin Bolu Belediye Başkan adayları dahil olmak üzere, siyasi figürlerin ve farklı şehirlerden gelen il temsilcilerinin yanı sıra geniş vatandaş katılımıyla gerçekleşti. Bu, EYT mağdurlarının adalet talebinin geniş bir destek gördüğünün bir göstergesi olarak kabul edildi. Katılımcılar, EYT düzenlemesindeki adaletsizliğin giderilmesi ve emeklilik haklarının adil bir şekilde sağlanması için bir araya geldi.

Kademeli Emeklilik Çağrısı

EMADDER, yaşanan adaletsizliğin çözümü olarak "kademeli emeklilik" düzenlemesinin acilen hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Dernek, yasa yapıcı yetkililere, adaletten uzak bu uygulamanın giderilmesi adına gerekli yasal düzenlemelerin yapılması çağrısında bulundu. Uğurlu, "Bizler sadaka, lütuf istemiyoruz. Çalıştık, emek verdik, anamızın ak sütü gibi helal olan hakkımızı istiyoruz," diyerek, EYT mağdurlarının taleplerini net bir şekilde ifade etti.

EYT Mağdurlarının Yaşadıkları

EYT mağdurları, 3 Mart 2023 tarihinden sonra yaşadıkları zorlukları ve hissettikleri duyguları paylaştı. "Bizden küçüklerin emekli olmalarına şahit olduk. 2. sınıf vatandaş muamelesi gördük," diyerek, yaşanan adaletsizliğin etkilerini dile getirdiler. Ayrıca, "Çalışın, bize bakın" gibi aşağılamalara maruz kaldıklarını ve kendilerini yok hükmünde hissettiklerini belirttiler.

Adaletin Gecikmesi Adaletsizliktir

EMADDER ve EYT mağdurları, adaletin gecikmesinin adaletsizlik olduğunu vurgulayarak, kademeli emeklilik düzenlemesinin bir an önce hayata geçirilmesi çağrısında bulundular. "Geç gelen adalet, adalet değildir," diyerek, yaşanan mağduriyetin ve adaletsizliğin bir an önce giderilmesi gerektiğini ifade ettiler.

EYT mağdurlarının adalet arayışı, Bolu'da düzenlenen bu etkinlikle bir kez daha ön plana çıktı. EMADDER ve destekçileri, adaletsizliklerin giderilmesi ve emeklilik haklarının adil bir şekilde sağlanması için seslerini yükseltmeye devam edeceklerini ifade etti. Bu, sadece bir hukuk mücadelesi değil, aynı zamanda eşitlik ve adaletin sağlanması için bir toplumsal çağrıdır.