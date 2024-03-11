A101 Bolu Mağazaların da baharın ilk fırsatları: 14 mart'ta başlayan indirimler ve aktüel ürünler

A101 Bolu Marketlerinde 14 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Bu katalogda dikiş makinesinden akıllı basküle, saç maşasından şarjlı saç ve sakal kesme makinesine kadar pek çok ürün yer alıyor. İşte detaylar ve fırsatlar dolu bu haftanın öne çıkan ürünleri ve cazip fiyatları.

Teknoloji ve Elektronik Ürünlerde Büyük İndirim

Toshiba 58" Ultra HD 4K Android TV: 16.999 TL

HI-LEVEL 55" Ultra HD WebOS Smart Led TV: 11.999 TL

Onvo 50" Ultra HD Android 13 Smart Led TV: 10.999 TL

Onvo 43" Full HD Android 13 Smart Led TV: 6.899 TL

Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart Led TV: 6.499 TL

Mipo M25 Cep Telefonu: 3.999 TL

Hometech Alfa 8TX Tablet: 1.999 TL

Philips Powerbank 10.000 mAh: 399 TL

Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletlerinde Kaçırılmayacak Fırsatlar

SEG Inox No-Frost Buzdolabı: 16.999 TL

SEG 6 Programlı Inox Bulaşık Makinesi: 9.999 TL

SEG 9 Kg Silver Çamaşır Makinesi: 10.999 TL

Singer Brilliance Dikiş Makinesi: 6.499 TL

Fantom Carbon Dikey Süpürge: 1.299 TL

Kiwi Kablosuz Dikey Süpürge: 2.799 TL

Ev ve Bahçe İçin İhtiyacınız Olan Her Şey

Erinöz Morus Salıncak: 3.790 TL

Gölgelikli Salıncak: 1.299 TL

Katlanabilir Kamp Sandalyesi: 199 TL

Büyük Boy Kamp Sandalyesi: 549 TL

Erba Çekme Karavan: 239.990 TL

APEC APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped: 34.990 TL

Mobilya ve Dekorasyon Ürünlerinde İndirim

Fulya 4 Kapak 2 Çekmece Gardırop: 5.299 TL

Sona TV Ünitesi: 1.999 TL

Petek Dekoratif Kitaplık: 1.499 TL

A101'in bu haftaki aktüel ürünler kataloğu, eviniz ve yaşamınız için ihtiyaç duyduğunuz pek çok ürünü cazip fiyatlarla sunuyor. Teknolojiden ev aletlerine, mobilyadan bahçe ürünlerine kadar geniş bir yelpazede sunulan bu fırsatları kaçırmayın.