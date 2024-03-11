A101 Bolu Mağazaların da baharın ilk fırsatları: 14 mart'ta başlayan indirimler ve aktüel ürünler

A101 Bolu Marketlerinde 14 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Bu katalogda dikiş makinesinden akıllı basküle, saç maşasından şarjlı saç ve sakal kesme makinesine kadar pek çok ürün yer alıyor. İşte detaylar ve fırsatlar dolu bu haftanın öne çıkan ürünleri ve cazip fiyatları.
Teknoloji ve Elektronik Ürünlerde Büyük İndirim
Toshiba 58" Ultra HD 4K Android TV: 16.999 TL
HI-LEVEL 55" Ultra HD WebOS Smart Led TV: 11.999 TL
Onvo 50" Ultra HD Android 13 Smart Led TV: 10.999 TL
Onvo 43" Full HD Android 13 Smart Led TV: 6.899 TL
Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart Led TV: 6.499 TL
Mipo M25 Cep Telefonu: 3.999 TL
Hometech Alfa 8TX Tablet: 1.999 TL
Philips Powerbank 10.000 mAh: 399 TL
Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletlerinde Kaçırılmayacak Fırsatlar
SEG Inox No-Frost Buzdolabı: 16.999 TL
SEG 6 Programlı Inox Bulaşık Makinesi: 9.999 TL
SEG 9 Kg Silver Çamaşır Makinesi: 10.999 TL
Singer Brilliance Dikiş Makinesi: 6.499 TL
Fantom Carbon Dikey Süpürge: 1.299 TL
Kiwi Kablosuz Dikey Süpürge: 2.799 TL
Ev ve Bahçe İçin İhtiyacınız Olan Her Şey
Erinöz Morus Salıncak: 3.790 TL
Gölgelikli Salıncak: 1.299 TL
Katlanabilir Kamp Sandalyesi: 199 TL
Büyük Boy Kamp Sandalyesi: 549 TL
Erba Çekme Karavan: 239.990 TL
APEC APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped: 34.990 TL
Mobilya ve Dekorasyon Ürünlerinde İndirim
Fulya 4 Kapak 2 Çekmece Gardırop: 5.299 TL
Sona TV Ünitesi: 1.999 TL
Petek Dekoratif Kitaplık: 1.499 TL
A101'in bu haftaki aktüel ürünler kataloğu, eviniz ve yaşamınız için ihtiyaç duyduğunuz pek çok ürünü cazip fiyatlarla sunuyor. Teknolojiden ev aletlerine, mobilyadan bahçe ürünlerine kadar geniş bir yelpazede sunulan bu fırsatları kaçırmayın.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.