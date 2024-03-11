Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e tam not: "Hiç şüphe yok..."

La Liga'nın 28. haftasında futbolseverler, Real Madrid'in sahasında Celta Vigo ile karşı karşıya geldiği mücadeleye tanık oldu. Eflatun-beyazlılar, mücadeleden 4-0'lık büyük bir üstünlükle ayrılarak, ligdeki güçlerini bir kez daha gösterdi. Ancak maçın asıl parlayan yıldızı, Türk futbolunun parlayan genç yeteneği Arda Güler oldu.

Arda Güler'in unutulmaz anı

Maçın 89. dakikasında Vinicius Jr'ın yerine oyuna dahil olan milli futbolcu Arda Güler, maçın uzatma dakikalarında attığı golle Real Madrid kariyerindeki ilk golünü kaydetti ve takımının 4-0'lık zaferinde kritik bir role sahip oldu. Bu gol, aynı zamanda genç yıldızın profesyonel kariyerindeki ilk gol olma özelliğini taşıyor.

Ancelotti'den övgü dolu sözler

Maçın ardından Real Madrid'in tecrübeli teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in performansı hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu. Ancelotti, "Arda henüz kısa süreler buldu ama yapabileceklerini gösterdi. Harika bir yeteneği var. Çok yol katetti ve gücüyle oynuyor. Onun geleceği burada, bu konuda hiç şüphe yok" ifadelerini kullanarak genç oyuncunun takımdaki geleceğine olan inancını dile getirdi.

Genç yıldızın parlayan geleceği

Arda Güler'in bu performansı, Türk futbolunun Avrupa sahnesindeki yükselen yıldızlarının ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu bir kez daha gösterdi. Real Madrid gibi dünyanın en büyük kulüplerinden birinde, kariyerinin bu kadar erken bir aşamasında önemli katkılar sunması, genç oyuncunun gelecekte neler yapabileceğine dair heyecan verici ipuçları veriyor.

Bu maç ve Arda'nın golü, aynı zamanda Türk futbolseverler için de büyük bir gurur kaynağı oldu. Arda Güler'in başarısı, genç yeteneklerin doğru çalışma ve azimle neler başarabileceğinin canlı bir örneği olarak tarihe geçti.