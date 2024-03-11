- Spor

Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e tam not: "Hiç şüphe yok..."

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, Celta Vigo'ya karşı ilk golünü atarak parladı. Carlo Ancelotti'nin övgülerle dolu açıklamaları, Arda'nın geleceğinin parlak olduğunu gösteriyor.

Haber Merkezi
Haber Merkezi Tüm Haberleri
Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e tam not: "Hiç şüphe yok..." mask
Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e tam not: "Hiç şüphe yok..."
Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e tam not: "Hiç şüphe yok..."
+3
Haber albümü için resme tıklayın

La Liga'nın 28. haftasında futbolseverler, Real Madrid'in sahasında Celta Vigo ile karşı karşıya geldiği mücadeleye tanık oldu. Eflatun-beyazlılar, mücadeleden 4-0'lık büyük bir üstünlükle ayrılarak, ligdeki güçlerini bir kez daha gösterdi. Ancak maçın asıl parlayan yıldızı, Türk futbolunun parlayan genç yeteneği Arda Güler oldu.

Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e tam not:

Arda Güler'in unutulmaz anı

Maçın 89. dakikasında Vinicius Jr'ın yerine oyuna dahil olan milli futbolcu Arda Güler, maçın uzatma dakikalarında attığı golle Real Madrid kariyerindeki ilk golünü kaydetti ve takımının 4-0'lık zaferinde kritik bir role sahip oldu. Bu gol, aynı zamanda genç yıldızın profesyonel kariyerindeki ilk gol olma özelliğini taşıyor.

Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e tam not:

Ancelotti'den övgü dolu sözler

Maçın ardından Real Madrid'in tecrübeli teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in performansı hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu. Ancelotti, "Arda henüz kısa süreler buldu ama yapabileceklerini gösterdi. Harika bir yeteneği var. Çok yol katetti ve gücüyle oynuyor. Onun geleceği burada, bu konuda hiç şüphe yok" ifadelerini kullanarak genç oyuncunun takımdaki geleceğine olan inancını dile getirdi.

Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e tam not:

Genç yıldızın parlayan geleceği

Arda Güler'in bu performansı, Türk futbolunun Avrupa sahnesindeki yükselen yıldızlarının ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu bir kez daha gösterdi. Real Madrid gibi dünyanın en büyük kulüplerinden birinde, kariyerinin bu kadar erken bir aşamasında önemli katkılar sunması, genç oyuncunun gelecekte neler yapabileceğine dair heyecan verici ipuçları veriyor.

Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e tam not:

Bu maç ve Arda'nın golü, aynı zamanda Türk futbolseverler için de büyük bir gurur kaynağı oldu. Arda Güler'in başarısı, genç yeteneklerin doğru çalışma ve azimle neler başarabileceğinin canlı bir örneği olarak tarihe geçti.

 

# avrupa

11 Mar 2024 - 09:43 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL