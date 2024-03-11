Ramazan davulcuları sınavdan geçti, gelenekler geleceğe taşındı

Karabük Belediyesi, Ramazan ayının vazgeçilmez geleneklerinden biri olan davulcuları belirlemek için sınav düzenledi. Sahurda görev yapacak olan davulcular, belediyenin düzenlediği sınavla seçildi. Toplam 75 davulcu adayı arasından yapılan değerlendirme sonucu 55 davulcu, bu önemli görevi üstlenmek üzere seçildi ve kendilerine yaka kartları dağıtıldı.

Davulculara Özel Bilgilendirme Toplantısı

Seçilen davulcular için bir bilgilendirme toplantısı düzenleyen Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, çalışma şartları ve beklentiler hakkında detaylı bilgiler verdi. Toplantıda, yaka kartı bulunmayan davulculara itibar edilmemesi ve herhangi bir ödeme yapılmaması gerektiği vurgulandı. Vatandaşların, olası bir sorun karşısında 24 saat hizmet veren Alo Zabıta 153 numaralı iletişim merkezine başvurabilecekleri belirtildi.

Geleneklerin Devamı İçin Katı Kurallar

Karabük Belediyesi Zabıta Müdürü Sedat Köse, Ramazan ayının maneviyatının önemine dikkat çekerek, davulcuların belirlenen saatler içinde görev yapacaklarını ifade etti. Köse, Ramazan'ın ruhuna uygun davranmayan veya görevini ihmal eden davulcuların gelecek yıllarda bu görevi alamayacaklarını söyledi. Ayrıca, davulcuların Ramazan ayına özgü türkü, şarkı, ilahi ve kasidelerle vatandaşları sahura kaldırmaları gerektiğini, güncel müziklerin çalınmayacağını belirtti.

Denetimler Sıkılaştırılacak

Her Ramazan ayında olduğu gibi, bu yıl da sivil ve resmi ekipler tarafından yapılan şikayetlere yönelik ve periyodik denetimler gerçekleştirilecek. Tespit edilen aksaklıkların, davulcuların gelecekteki görevlerine etki edeceği vurgulandı. Fiyat tarifesi belirlenmeyeceği, bu geleneksel uygulamanın kültürel bir mirasın yaşatılması amacıyla yapıldığı ifade edildi.

Karabük Belediyesi'nin bu adımı, Ramazan ayının maneviyatını ve kültürel zenginliklerini koruma konusundaki kararlılığını gösteriyor. Geleneksel Ramazan davulcularının seçimi, şehrin kültürel mirasını gelecek nesillere aktarma çabasının bir parçası olarak önem taşıyor.