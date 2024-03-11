11 Mar 2024 - 11:00- Gündem G:

Gerede ve Ankara'nın yüksek kesimlerine mart sürprizi

Bolu'nun Gerede ilçesi ve Ankara'nın Kızılcahamam ile Nallıhan ilçeleri, hafta sonu beklenmedik bir kar yağışıyla beyaza büründü. Mart ayının bu sürprizi, görsel bir şölen sunarken, yer yer 5 santime ulaşan kar kalınlığı dikkat çekti.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Gerede ve Ankara'nın yüksek kesimlerine mart sürprizi mask
Gerede ve Ankara'nın yüksek kesimlerine mart sürprizi
Gerede ve Ankara'nın yüksek kesimlerine mart sürprizi
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Hafta sonu, Bolu ve Ankara sınırındaki bölge, beklenmedik bir kar yağışına tanık oldu. Özellikle Bolu'nun Gerede ilçesi ile Ankara'nın Kızılcahamam ve Nallıhan ilçelerinin yüksek kesimleri, mart ayının sonlarına doğru yağan karın güzel manzaralar oluşturduğu bir tabloya sahne oldu. Cumartesi gecesi huzur içinde yatan bölge sakinleri, pazar sabahı kendilerini bir "beyaz esaret"in içinde buldu.

Gerede ve Ankara'nın yüksek kesimlerine mart sürprizi

Gerede'de Kış Geri Döndü

Gerede, bölgenin en yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden biri olarak bilinir. Hafta sonu gece sıcaklıklarının -3 dereceye kadar düştüğü ilçede, cumartesi gecesi başlayan hafif şiddetli kar yağışı, yüksek kesimleri beyaz bir örtüyle kapladı. Yer yer 5 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, bölgeyi adeta bir kış masalına çevirdi.

Ankara'nın Yüksek Kesimlerinde Kar ve Sis

Ankara'da da durum farklı değildi. Önceki gün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve sis, gece boyunca şehrin yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi. Kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürürken, sisin de etkisiyle bazı yerlerde görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin gece boyunca yaptığı çalışmalar sayesinde yolların kapanması önlendi. Meteoroloji ise kar yağışının gün içinde zaman zaman devam edeceğini bildirdi.
Gerede ve Ankara'nın yüksek kesimlerine mart sürprizi

Nallıhan'da Kar Kalınlığı 10 Santimetreye Ulaştı

Ankara'nın Nallıhan ilçesi, bölgede en çok kar yağışı alan yerlerden biri oldu. İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" atasözü bir kez daha hatırlatıldı. Nallıhan'da gece hava sıcaklığı -3 derecelere kadar düştü, bölge adeta beyaz bir örtüyle kaplandı.

Bu beklenmedik kar yağışı, Bolu ve Ankara'nın bazı kesimlerinde kışın son demlerini yaşatırken, bölge sakinleri için hem sürpriz hem de görsel bir şölen sundu. Mart ayının bu son sürprizi, doğanın ne kadar öngörülemez olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

# ankara, pazar, kar, meteoroloji

11 Mar 2024 - 11:00 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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