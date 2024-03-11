11 Mar 2024 - 11:30- Gündem G:

İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya ve Düzce' ve Bolu’yu etkisi altına alacak ani hava değişikliği için hazır olun

Batı Karadeniz ve Marmara Bölgesi'nde yaşayanlar dikkat! İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya ve Düzce'yi etkisi altına alacak ani hava değişikliği için hazır olun. Pazar gecesi sıcaklıklar düşüyor, salı günü ise baharı aratmayacak sıcaklıklar bekleniyor.

Elif Sarıhan
Elif Sarıhan Tüm Haberleri
İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya ve Düzce' ve Bolu’yu etkisi altına alacak ani hava değişikliği için hazır olun mask
İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya ve Düzce' ve Bolu’yu etkisi altına alacak ani hava değişikliği için hazır olun
İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya ve Düzce' ve Bolu’yu etkisi altına alacak ani hava değişikliği için hazır olun
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Türkiye, son dönemlerde dikkat çekici hava durumu değişikliklerine sahne oluyor. Özellikle Marmara Bölgesi'nde yer alan İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya ve Düzce, bu hafta sonu beklenmedik bir hava olayına ev sahipliği yapacak. Cumartesi gecesi başlayacak olan soğuk hava dalgası, vatandaşları şaşırtacak bir değişime yol açacak.

İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya ve Düzce' ve Bolu’yu etkisi altına alacak ani hava değişikliği için hazır olun

Ani Sıcaklık Düşüşü ve Yükselişi

Hava Forum'un yaptığı açıklamaya göre, İstanbul'da cumartesi gecesi sıcaklıkların 2 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Ancak bu soğuk hava dalgası uzun sürmeyecek. Salı günü itibarıyla sıcaklıkların 20 dereceye kadar yükselmesi ve bahar havasının hissedilmesi öngörülüyor. Bu ani sıcaklık değişikliği, vatandaşları hem şaşırtıyor hem de sağlık konusunda tedbirli olmaya davet ediyor.

Hastalık Alarmı

Ani sıcaklık değişiklikleri, özellikle bu dönemde insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Uzmanlar, bu tür hava değişikliklerinin özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireyler üzerinde solunum yolu hastalıklarını tetikleyebileceği konusunda uyarıyor. Vatandaşların, ani sıcaklık değişikliklerine karşı dikkatli olmaları ve gerekli sağlık önlemlerini almaları gerekiyor.İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya ve Düzce' ve Bolu’yu etkisi altına alacak ani hava değişikliği için hazır olun

Önlemler Alınmalı

Marmara Bölgesi'nde yaşayan vatandaşların, cumartesi gecesi için kalın giysiler hazırlamaları ve ısınma yöntemlerini gözden geçirmeleri öneriliyor. Salı günü için ise hafif giysiler ve güneş koruyucu ürünlerin yanında bulundurulması tavsiye ediliyor. Ani hava değişiklikleri, özellikle dışarıda uzun süre vakit geçirecek olanlar için dikkat gerektiriyor.

Bu beklenmedik hava durumu değişikliği, Marmara Bölgesi'nde yaşayanları ş

İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya ve Düzce' ve Bolu’yu etkisi altına alacak ani hava değişikliği için hazır olun

aşırtacak gibi görünüyor. Cumartesi gecesi başlayan soğuk hava, salı günü yerini baharı aratmayacak sıcak bir havaya bırakacak. Vatandaşların bu ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmaları ve sağlıklarına dikkat etmeleri büyük önem taşıyor.

# istanbul, türkiye, sakarya, salı, güneş, düzce, hava durumu, soğuk hava

11 Mar 2024 - 11:30 - Gündem

Mahreç  Elif Sarıhan

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