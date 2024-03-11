Ramazan ayının merakla beklenen ilk pideleri tezgahlarda!

Ramazan ayının ilk sahuru ile birlikte, fırınların tezgahları Ramazan'ın vazgeçilmez lezzeti pidelerle dolmaya başladı. Fırıncılar, bu özel ay boyunca vatandaşların yoğun ilgisine mazhar olacak ilk Ramazan pidelerini satışa sundu.

İlk Ramazan Pideleri Vatandaşlarla Buluştu

Fırıncılar, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte tezgahlarına sade ve yumurtalı pide seçeneklerini ekledi. Sade pide 15 TL, yumurtalı pide ise 20 TL fiyat etiketiyle satışa çıkarıldı. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların pideye olan ilgisinin yüksek olması bekleniyor.

Fırıncılar Yoğun İlgi Bekliyor

Ekmek fırını işletmecisi Cengiz Yıldırım, Ramazan'ın ilk pidelerini tezgaha çıkardıklarını ifade etti. Yıldırım, "Bu gece ilk sahurla birlikte Ramazan ayı başlıyor. Biz de ilk Ramazan pidelerimizi çıkardık. Sade pideyi 15 TL, yumurtalı pideyi ise 20 TL’den satıyoruz. Geçen yıl vatandaşların yoğun bir ilgisi vardı. Bu yıl da aynı ilgiyi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Ramazan Sofralarının Olmazsa Olmazı

Ramazan pideleri, iftar sofralarının olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Fırıncılar, Ramazan boyunca sadece pide değil, birçok ekmek türünü de vatandaşların beğenisine sunuyor. Ramazan ayının manevi atmosferi, bu özel lezzetlerle birleşerek, iftar sofralarını daha da zenginleştiriyor.

Ramazan ayının ilk pidelerinin tezgahlardaki yerini alması, vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. Fırıncılar, bu özel ay boyunca sade ve yumurtalı pide gibi çeşitli lezzetleri sunarak, Ramazan sofralarına tat katmaya devam edecek.