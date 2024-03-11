Maaşlara 4.500 TL ek zam ve ikramiyelerde 150.000 TL artış!

Türkiye'de milyonlarca emekli vatandaşın beklediği haber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Bakan Işıkhan, memur emeklilerine yönelik 4.500 TL'lik ek zam müjdesini verdi. Bu zam, özellikle 4C kategorisindeki emekliler için geçerli olacak ve 3600 ek gösterge düzenlemesinin bir parçası olarak uygulanacak.

Emeklilik İkramiyelerinde Büyük Artış

Yapılan düzenlemeyle birlikte, memur emeklilerinin maaşlarına 4.500 TL ek zam yapılmasının yanı sıra, emeklilik ikramiyeleri de 150.000 TL artacak. Bu artış, memur emeklileri arasında büyük bir memnuniyet yarattı.

3600 Ek Gösterge Düzenlemesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

3600 ek gösterge düzenlemesi, yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisini kapsayacak şekilde planlanıyor. Bakan Işıkhan, düzenlemenin seçim sonrası meclisin ilk gündem maddelerinden biri olacağını belirtti. Bu, memur ve memur emeklileri için verilen bir sözün tutulacağının işareti olarak kabul ediliyor.

Kimler 3600 Ek Gösterge Düzenlemesinden Faydalanacak?

Yeni düzenlemeyle, daha önce sadece belirli meslek gruplarını kapsayan 3600 ek gösterge, artık tüm birinci kademeye gelmiş memurları kapsayacak. Bu, 30 yıllık hizmet süresini tamamlamış ve birinci kademeye yükselmiş olan tüm memurların ek göstergelerinin 3600'e yükseltileceği anlamına geliyor.