Evde Mengen usulü Ramazan pidesi tarifi:  İşte evde sıcacık ramazan pidesi yapımı!

Ramazan ayı, birçok geleneksel lezzetin sofralarımıza konuk olduğu müstesna bir zaman. Bu lezzetler arasında belki de en çok özlenen ve arzulananı hiç şüphesiz Ramazan pidesidir. Fırından yeni çıkmış sıcacık bir Ramazan pidesinin yerini hiçbir şey tutamaz.

Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ancak sağlık ve hijyen konusunda daha titiz olanlar veya pandemi gibi özel koşullar altında evde zaman geçirenler için ev yapımı Ramazan pidesi harika bir alternatif olabilir. Üstelik evde Ramazan pidesi yapmak sandığınızdan çok daha kolay. İşte adım adım Ramazan pidesi yapımı ve bu özel lezzeti evinizde hazırlamanın püf noktaları.

Ramazan pidesi için gerekli malzemeler

Ana malzemeler

3 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 paket kuru maya

1 yumurta

1 yemek kaşığı tereyağı

3/4 su bardağı ılık su

Yarım su bardağı süt

Pidenin üzeri için:

1 yumurtanın sarısı

Çörek otu

Adım adım Evde Ramazan pidesi tarifi

Mayanın aktif hale getirilmesi

İlk olarak mayayı aktif hale getirelim. Bunun için derin bir kaba maya, süt ve şeker alınır ve maya eriyene kadar yaklaşık 10 dakika bekletilir.

Hamurun hazırlanması

Maya aktifleştikten sonra un, tuz, yumurta, tereyağı ve ılık su eklenir. Tüm malzemeler iyice karıştırılır ve yumuşak bir hamur elde edilene kadar yoğrulur.

Mayalanma süreci

Hamur, elinize yapışmayacak bir kıvama geldikten sonra, mayalanması için 40 dakika boyunca dinlenmeye bırakılır.

Şekillendirme ve ikinci mayalanma

Mayalanan hamur parçalara ayrılır ve her bir parça unlanmış tezgah üzerinde dilediğiniz şekle getirilir. Hamurun üzerine önce kenarlarından başlayarak, sonra da merkezine doğru bastırarak şekil verilir. Bu işlem, hamurun pişerken şeklini korumasını sağlar. Şekil verildikten sonra hamur, üzeri örtülerek 30 dakika daha mayalanmaya bırakılır.

Ramazan pidesini pişirme

Hamurun üzerine yumurta sarısı sürülür ve bolca çörek otu serpilir. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında pide, üzeri kızarana kadar pişirilir.

Ramazan pidesinin sunumu

Evinizde hazırladığınız bu lezzetli Ramazan pidesini, iftar sofranızda sıcak olarak servis edebilirsiniz. Yanında biraz tereyağı ve çeşitli Ramazan yemekleriyle birlikte sunmak, bu özel ayın ruhuna uygun bir zenginlik katacaktır.

Ev yapımı Ramazan pidesi, hem sağlık hem de lezzet açısından ideal bir seçenek. Kendi mutfağınızda, kendi elinizle hazırlayacağınız bu pide, Ramazan ayının vazgeçilmez bir parçası haline gelecek.