Ramazan'da fırsatçılığa karşı BESOB'dan "Fiyat tarifesi" çağrısı

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB), esnaf ve vatandaşları fırsatçılığa karşı uyardı. BESOB Başkanı Tahir Gayret, Ramazan ayında artan gıda talebinin bazı kötü niyetli esnaflar tarafından fırsata çevrilebileceğini belirterek, her esnafın dükkanına "fiyat tarifesi" asmasının önemine vurgu yaptı.

Fırsatçılık Ahilik Kültürüne Aykırı

Başkan Gayret, ahilik kültüründe fırsatçılığa yer olmadığını hatırlatarak, Bolu'daki esnafın büyük bir çoğunluğunun bu duruma dikkat edeceğine inandığını ifade etti. Ancak az sayıda da olsa fırsatçılık yapan esnafların olabileceğini ve bu durumun hem haram hem de esnafa yakışmayan bir davranış olduğunu belirtti.

Fiyat Tarifesi Zorunluluğu

Ramazan ayında fiyat oynamalarına karşı esnafın fiyat tarifesini dükkanlarına asmaları gerektiğini vurgulayan Gayret, bu uygulamanın hem vatandaşı koruyacağını hem de esnafın töhmet altında kalmamasını sağlayacağını dile getirdi. Lokantalar, kuruyemişçiler, aktarlar ve diğer tüm esnaf birimlerinin bağlı oldukları odalardan tarifelerini alıp, dükkanlarına asmaları gerektiğini söyledi.

Vatandaşların Dikkatine

Gayret, fiyatlar ve ürünler hakkında şüpheye düşen vatandaşların, BESOB'a ya da Ticaret İl Müdürlüğü'ne şikayetlerini 7 gün 24 saat boyunca iletebileceklerini belirtti. Bu çağrı, Ramazan ayında hem esnafın hem de vatandaşların mağdur olmaması için önemli bir adım olarak görülüyor.

BESOB'un bu önlemi, Ramazan ayında fırsatçılığın önüne geçilmesi ve adil bir ticaret ortamının sağlanması adına kritik bir öneme sahip. Vatandaşların fiyat tarifelerine dikkat etmeleri ve şüpheli durumları ilgili makamlara bildirmeleri, bu süreçte büyük önem taşıyor.