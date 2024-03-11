Ramazan ayının bereketi tezgahlarda! İlk pideler yerini aldı

Ramazan Lezzeti: Pide Çeşitleri ve Fiyatları
Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki ekmek fırınları, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte farklı çeşitlerdeki pidelerini pişirmeye başladı. En çok rağbet gören sade ve yumurtalı pide çeşitleri, fırıncıların ustalıkla hazırladığı lezzetler arasında. Sade pide 15 TL'den, yumurtalı pide ise 20 TL'den satışa sunuluyor. Fırıncılar, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların pidelere olan yoğun ilgisini bekliyorlar. Ayrıca, Ramazan ayına özgü başka bir lezzet olan göbü ekmek de tezgahtaki yerini alıyor.
Fırıncıların Ramazan Mesaisi
Ekmek fırını işletmecisi Cengiz Yıldırım, Ramazan'ın ilk gününde vatandaşlara sunacakları pideler için yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirtti. Yıldırım, "Bu gece ilk sahurla birlikte Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, biz de ilk Ramazan pidelerimizi vatandaşlarımıza sunmaya başladık. Hem sade hem de yumurtalı pide çeşitlerimizle Ramazan boyunca vatandaşlarımızın beğenisine sunuyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir ilgi bekliyoruz" dedi.
Bu özel ayda, Ramazan pideleri, iftar sofralarının olmazsa olmazı olarak, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların Ramazan ayını tatlandıracak. Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki fırıncıların yoğun mesaisi, Ramazan ayının bereketini ve toplumsal birlikteliği bir kez daha hatırlatıyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.