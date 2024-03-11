Türkiye'deki kuyumcular kesme altın alımını durdurdu: Yatırımcıları koruma altına alan yeni karar

Türkiye'deki kuyumcular, dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek amacıyla önemli bir karar aldı. Geçtiğimiz yıl yatırımcısına %78 gibi rekor bir kazanç sağlayan altın, dolandırıcıların da yeni hedefi haline geldi. Bu durum, özellikle kesme altın formundaki ürünlerde dolandırıcılık vakalarının artmasına yol açtı. Bu gelişmeler ışığında, kuyumcular artık kesme altın satın almayacaklarını duyurdu.
Kesme Altın Alımında Dolandırıcılık Riski
Kesme altınların üzerinde barkot veya seri numarası bulunmaması, dolandırıcıların bu altınları sahte olarak üretip piyasaya sürmesine olanak tanıyor. Bu durum, altın yatırımcılarının mağdur olmasına neden oluyor. Kuyumcuların bu yeni kararı, yatırımcıları koruma altına almayı amaçlıyor.
Kuyumcular ve Yatırımcılara Önemli Uyarılar
Kuyumcular, altın yatırımcılarını kesme altın alım-satımından kaçınmaları konusunda uyarıyor. Paketli altınlarda seri numarası, üretici firması gibi bilgiler bulunduğu için bu tür altınların sahte olma ihtimali daha düşük. Bu bilgiler, yatırımcıların güvenli bir şekilde altın alım-satımı yapmalarını sağlıyor.
Kesme Altın Nedir?
Kesme altın, kuyumcular tarafından üretilen ve gramı tartılarak satılan bir altın türüdür. Bu altınların özellikleri arasında üzerinde barkot veya seri numarası bulunmaması yer alıyor. Kuyumculuk sektöründe yaygın olarak tercih edilen kesme altın, genellikle yatırım amaçlı alınmakta ve satılmaktadır.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.