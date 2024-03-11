Türkiye'deki kuyumcular kesme altın alımını durdurdu: Yatırımcıları koruma altına alan yeni karar

Türkiye'deki kuyumcular, dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek amacıyla önemli bir karar aldı. Geçtiğimiz yıl yatırımcısına %78 gibi rekor bir kazanç sağlayan altın, dolandırıcıların da yeni hedefi haline geldi. Bu durum, özellikle kesme altın formundaki ürünlerde dolandırıcılık vakalarının artmasına yol açtı. Bu gelişmeler ışığında, kuyumcular artık kesme altın satın almayacaklarını duyurdu.

Kesme Altın Alımında Dolandırıcılık Riski

Kesme altınların üzerinde barkot veya seri numarası bulunmaması, dolandırıcıların bu altınları sahte olarak üretip piyasaya sürmesine olanak tanıyor. Bu durum, altın yatırımcılarının mağdur olmasına neden oluyor. Kuyumcuların bu yeni kararı, yatırımcıları koruma altına almayı amaçlıyor.

Kuyumcular ve Yatırımcılara Önemli Uyarılar

Kuyumcular, altın yatırımcılarını kesme altın alım-satımından kaçınmaları konusunda uyarıyor. Paketli altınlarda seri numarası, üretici firması gibi bilgiler bulunduğu için bu tür altınların sahte olma ihtimali daha düşük. Bu bilgiler, yatırımcıların güvenli bir şekilde altın alım-satımı yapmalarını sağlıyor.

Kesme Altın Nedir?

Kesme altın, kuyumcular tarafından üretilen ve gramı tartılarak satılan bir altın türüdür. Bu altınların özellikleri arasında üzerinde barkot veya seri numarası bulunmaması yer alıyor. Kuyumculuk sektöründe yaygın olarak tercih edilen kesme altın, genellikle yatırım amaçlı alınmakta ve satılmaktadır.