Kışın son demlerinde kar sürprizi

Kışın Son Karı Kapıdan Baktırıyor

Kar yağışının etkili olduğu Ahmetusta Geçidi, sürücüler için adeta bir fotoğraf stüdyosuna dönüştü. Sürprizle karşılaşan sürücüler, araçlarını durdurarak bu eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Kazım Özdemir'in de dediği gibi, "Buraya gelince şaşırdık. Acayip güzel kar yağmış maşallah. Mart karı kapıdan baktırıyor yani. Yolda durup fotoğraf çekilelim istedik."

Yollar Beyaza Büründü, Ekipler İş Başında

Kar yağışı, kara yolları ekiplerini de harekete geçirdi. Karabük- Bartın karayolunda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar sayesinde yolların güvenli bir şekilde kullanılması sağlandı. Ekiplerin özverili çalışmaları, kış koşullarında yol güvenliğinin korunmasında büyük önem taşıyor.