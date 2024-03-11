Kışın son demlerinde kar sürprizi

Kışın Son Karı Kapıdan Baktırıyor
Kar yağışının etkili olduğu Ahmetusta Geçidi, sürücüler için adeta bir fotoğraf stüdyosuna dönüştü. Sürprizle karşılaşan sürücüler, araçlarını durdurarak bu eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Kazım Özdemir'in de dediği gibi, "Buraya gelince şaşırdık. Acayip güzel kar yağmış maşallah. Mart karı kapıdan baktırıyor yani. Yolda durup fotoğraf çekilelim istedik."
Yollar Beyaza Büründü, Ekipler İş Başında
Kar yağışı, kara yolları ekiplerini de harekete geçirdi. Karabük- Bartın karayolunda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar sayesinde yolların güvenli bir şekilde kullanılması sağlandı. Ekiplerin özverili çalışmaları, kış koşullarında yol güvenliğinin korunmasında büyük önem taşıyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.