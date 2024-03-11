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Kışın son demlerinde kar sürprizi

Karabük, kış mevsiminin son günlerinde kar yağışının etkisini hissetti. Yüksek kesimlerdeki ani kar yağışı, hem yerel halkı hem de sürücüleri şaşırttı. Kar yağışı, gece saatlerinde başlayarak sabahın erken saatlerine kadar devam etti. Bu sürpriz kar yağışı, Karabük-Bartın karayolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde beyaz bir örtü oluşturdu.

İhlas Haber Ajansı
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Kışın son demlerinde kar sürprizi mask
Kışın son demlerinde kar sürprizi
Kışın son demlerinde kar sürprizi
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Kışın Son Karı Kapıdan Baktırıyor

Kar yağışının etkili olduğu Ahmetusta Geçidi, sürücüler için adeta bir fotoğraf stüdyosuna dönüştü. Sürprizle karşılaşan sürücüler, araçlarını durdurarak bu eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Kazım Özdemir'in de dediği gibi, "Buraya gelince şaşırdık. Acayip güzel kar yağmış maşallah. Mart karı kapıdan baktırıyor yani. Yolda durup fotoğraf çekilelim istedik."Kışın son demlerinde kar sürprizi

Yollar Beyaza Büründü, Ekipler İş Başında

Kar yağışı, kara yolları ekiplerini de harekete geçirdi. Karabük- Bartın karayolunda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar sayesinde yolların güvenli bir şekilde kullanılması sağlandı. Ekiplerin özverili çalışmaları, kış koşullarında yol güvenliğinin korunmasında büyük önem taşıyor.

Kışın son demlerinde kar sürprizi
# karabük, bartın, kar

11 Mar 2024 - 10:19 Karabük- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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