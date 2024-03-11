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13 Yıl sonra çözülen gizem! Aşk üçgeni cinayeti

Karabük'te 2011'de işlenen ve 13 yıl sonra çözülen cinayet, aşk üçgeni ve mal varlığı hırsıyla kurgulanan bir komplonun ürünü çıktı. Emniyetin titiz çalışması adaleti sağladı.

İhlas Haber Ajansı
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13 Yıl sonra çözülen gizem! Aşk üçgeni cinayeti
13 Yıl sonra çözülen gizem! Aşk üçgeni cinayeti
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Şiddetli Evlilik, Korkunç Son

2011 yılında, Sema K., sürekli şiddet gördüğü kocası Bayram Kaya'dan kurtulmak için sevgilisi Mehmet A.'ya bir teklifte bulundu. Sema'nın planı, kocasını öldürerek mal varlığına konmaktı. Mehmet A., bu planı şizofren arkadaşı Mehmet Ali K.'ya aktardı ve onu cinayeti işlemeye ikna etti.

13 Yıl sonra çözülen gizem! Aşk üçgeni cinayeti

Kurgulanmış Bir Tuzak

Planlarını hayata geçirmek için Mehmet A. ve Mehmet Ali K., Bayram Kaya'yı arsa satışı bahanesiyle İstanbul'dan Beykoz ormanlarına çekti. Burada, Kaya'nın canına kıyıldı ve cesedi Yenice ormanlık alanına atıldı.13 Yıl sonra çözülen gizem! Aşk üçgeni cinayeti

Cinayetin Perdesi Aralandı

Yıllar sonra, Sema K.'nın yeni sevgilisi, ondan ayrılınca polise giderek Sema'nın geçmişteki karanlık sırrını açıkladı. Bu ihbar üzerine yeniden açılan soruşturma, DNA testleri ve detaylı araştırmalar sayesinde, Bayram Kaya'nın cesedinin kimliğini doğruladı ve failleri adalete teslim etti.13 Yıl sonra çözülen gizem! Aşk üçgeni cinayeti

Adaletin Tecellisi

Operasyonlar sonucu Sema K., Mehmet A., ve Mehmet Ali K., cinayet suçundan tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karabük Emniyet Müdürlüğü'nün kararlı takibi, 13 yıl sonra bir aile trajedisinin aydınlanmasını sağladı.13 Yıl sonra çözülen gizem! Aşk üçgeni cinayeti

# istanbul, aile, karabük

11 Mar 2024 - 10:23 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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