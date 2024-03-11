13 Yıl sonra çözülen gizem! Aşk üçgeni cinayeti

Şiddetli Evlilik, Korkunç Son
2011 yılında, Sema K., sürekli şiddet gördüğü kocası Bayram Kaya'dan kurtulmak için sevgilisi Mehmet A.'ya bir teklifte bulundu. Sema'nın planı, kocasını öldürerek mal varlığına konmaktı. Mehmet A., bu planı şizofren arkadaşı Mehmet Ali K.'ya aktardı ve onu cinayeti işlemeye ikna etti.
Kurgulanmış Bir Tuzak
Planlarını hayata geçirmek için Mehmet A. ve Mehmet Ali K., Bayram Kaya'yı arsa satışı bahanesiyle İstanbul'dan Beykoz ormanlarına çekti. Burada, Kaya'nın canına kıyıldı ve cesedi Yenice ormanlık alanına atıldı.
Cinayetin Perdesi Aralandı
Yıllar sonra, Sema K.'nın yeni sevgilisi, ondan ayrılınca polise giderek Sema'nın geçmişteki karanlık sırrını açıkladı. Bu ihbar üzerine yeniden açılan soruşturma, DNA testleri ve detaylı araştırmalar sayesinde, Bayram Kaya'nın cesedinin kimliğini doğruladı ve failleri adalete teslim etti.
Adaletin Tecellisi
Operasyonlar sonucu Sema K., Mehmet A., ve Mehmet Ali K., cinayet suçundan tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karabük Emniyet Müdürlüğü'nün kararlı takibi, 13 yıl sonra bir aile trajedisinin aydınlanmasını sağladı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.