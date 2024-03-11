Ramazan ayında restoranlarda iftar sofraları şöleni

Ramazan ayı, restoranların iftar menüsü hazırlıklarıyla hareketlendi. Bu özel ayda, restoranlar zengin iftar menüleriyle misafirlerini ağırlamak için kolları sıvadı. İftar sofraları, şehrin özgü özelliklerini yansıtan tatlarla donatılarak, misafirlere unutulmaz bir gastronomik deneyim sunmayı hedefliyor.

Galeyan İstanbul'dan İftar Menüsüne Özel Dokunuşlar

Gault Millau ödüllü Galeyan İstanbul, Ramazan ayı için hazırladığı özel iftar menüsüyle göz dolduruyor. Anadolu ve Osmanlı mutfağının zengin lezzetlerini modern dokunuşlarla sunan restoran, iftar sofralarını zenginleştiriyor. İşletme müdürü Tamer Gündoğan, menüdeki her bir ürünün, oruç tutarken bedenin ihtiyaç duyduğu besin ögelerini dengeli bir şekilde sağlamak üzere seçildiğini belirtiyor.

İftar Menüsünde Neler Var?

Galeyan İstanbul'un iftar menüsü, bin 480 TL fiyatla sunuluyor. Menü, üç farklı çorba seçeneği ile başlıyor: Lebeniye, Sütlü Badem ve Şehriyeli Tavuk Suyu. Başlangıç tabağında hurma, fıstıklı Ezine peyniri, çörek otlu peynir, eski kaşar, sahine, bal & kaymak, siyah zeytin, ceviz, fıstıklı söğüş, roka söğüş, helva ve pastırma gibi zengin seçenekler yer alıyor.

Mezelerde humus-u ala, muhammara, tahinli şakşuka, isli cacık, mastabe, zahter salatası, taze kekikli cevizli salça, zeytin piyazı, altı cacıklı sömelek köftesi, iç katması turşu, vişneli yaprak sarma ve Türk peynirleri ezmesi gibi çeşitler bulunuyor.

Ara sıcaklarda oruk&semsek ve kuru dolma, ana yemeklerde ise çift pilavlı tandır, tereyağlı kuru fasulye, ayvalı soğanlı et ve ayranlı kavurma sunuluyor. Tatlı olarak sarma güllaç, dondurma, cennet çamuru, elmalı baklava ve içecek olarak da Mevlevi şerbeti, Reyhan şerbeti servis ediliyor.

Ramazan Ayında Benzersiz İftar Deneyimi

Galeyan İstanbul, Ramazan ayında misafirlerine benzersiz bir iftar deneyimi sunmayı amaçlıyor. Restoranın zengin iftar menüsü, geleneksel tatları modern lezzetlerle birleştirerek, her damak zevkine hitap ediyor. Ramazan'ın manevi atmosferiyle bütünleşen bu özel sofralar, şehre özgü zengin tatlarla misafirlerine gastronomik bir şölen vaat ediyor.