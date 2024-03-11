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Düzce’de kadınların gücü voleybol sahasında: "Evinin Sultanları" turnuvası ayakta alkışlandı

Düzce'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen "Evinin Sultanları" voleybol turnuvası, kadınların gücünü ve sporla olan bağını kutladı. İl Müdürü kadınlara özel takdirini sunarken, etkinlik toplumsal cinsiyet eşitliğine vurgu yaptı.

İhlas Haber Ajansı
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Düzce’de kadınların gücü voleybol sahasında: "Evinin Sultanları" turnuvası ayakta alkışlandı mask
Düzce’de kadınların gücü voleybol sahasında: "Evinin Sultanları" turnuvası ayakta alkışlandı
Düzce’de kadınların gücü voleybol sahasında: "Evinin Sultanları" turnuvası ayakta alkışlandı
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Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında unutulmaz bir organizasyona imza attı. "Evinin Sultanları" adı altında gerçekleştirilen voleybol turnuvası, Bahçeşehir Spor Salonu'nda yoğun ilgi gördü. Kadınların spordaki ve toplumdaki güçlü yerini vurgulamak amacıyla düzenlenen bu özel etkinlik, kadın emeğinin ve azminin simgesi oldu.

Düzce’de kadınların gücü voleybol sahasında:

Slogan her yerde echo buldu

Turnuva, "Sporda, evde, işte; Türk Kadını her yerde" sloganıyla kadınların hayatın her alanındaki varlığını ve başarısını kutladı. Katılımcılar, hem fiziksel hem de mental güçlerini sergileyerek, kadının toplumdaki güçlü ve etkin rolünün altını çizdi.

Düzce’de kadınların gücü voleybol sahasında:

İl müdüründen kadınlara özel takdir

Etkinliğe katılan kadınlara İl Müdürü İsa Yazıcı tarafından çiçekler takdim edilirken, Yazıcı ayrıca kadınların toplumdaki önemine ve katkılarına dair vurgulamalarda bulundu. Kadınların emek, azim, çaba ve zekalarıyla hayatı kolaylaştırdığını ve dünyaya değer kattığını belirten Yazıcı, kadınların her gün takdir edilmesi gerektiğini ifade etti.

Etkinliğin amacı ve katılımcıların memnuniyeti

Organizasyonun temel amacı, kadınların spor dahil olmak üzere hayatın her alanındaki başarılarını gözler önüne sermekti. Bu özel günde bir araya gelen kadınlar, hem spor yapmanın keyfini çıkardılar hem de toplumsal farkındalık yaratarak kadınların gücüne dikkat çektiler. Katılımcılar, etkinliğin hem sosyal hem de fiziksel açıdan kendilerine büyük katkı sağladığını belirttiler.

# spor, düzce

11 Mar 2024 - 10:20 Düzce- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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