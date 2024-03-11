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Engelli bireyler için meddahlı sürpriz

Kastamonu Üniversitesi'nden 6 öğrenci, sosyal sorumluluk ruhuyla harmanladıkları bir proje kapsamında özel bireylerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Taşköprü ilçesinde yaşayan fiziksel ve zihinsel engelli Nurcan Kaya, bu özel grubun ziyaretinden büyük mutluluk duydu. Meddahlık sanatını yaşatma amacı taşıyan bu grup, Nurcan'ın doğum gününü unutulmaz kılan bir gösteri sundu.

İhlas Haber Ajansı
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Engelli bireyler için meddahlı sürpriz mask
Engelli bireyler için meddahlı sürpriz
Engelli bireyler için meddahlı sürpriz
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Kültürel Miras Meddahlık, Gönülleri Fethediyor

Rugeş Demir ve arkadaşları, Kastamonu Üniversitesi'nde aldıkları Türk Halk Edebiyatı dersinden ilham alarak yola çıktı. Kendi imkanlarıyla hazırladıkları perde ve gölge oyunlarıyla meddahlık kültürünü hem Kastamonu'da hem de diğer şehirlerde yaşatmaya çalışıyorlar. Müzisyenler Osman Özdamarlar, Eren Kazmacı, Can Kavalcı, Sait Demir ve Nazım Ünveren ile güçlerini birleştiren Demir, engelli bireylere yönelik gösterileriyle de büyük beğeni topluyor.

Engelli bireyler için meddahlı sürpriz

Unutulmaz Bir Doğum Günü Sürprizi

27 yaşındaki Nurcan Kaya için düzenlenen gösteri, hem onun hem de ailesinin yüzünde büyük bir mutluluk yarattı. Gösterinin ardından Nurcan'ın annesi Elveda Kaya, ekip üyelerine teşekkürlerini iletti. Nurcan'ın kardeşi Ercan Kaya ise ablasının mutluluğunun gözlerinden okunabileceğini belirtti.Engelli bireyler için meddahlı sürpriz

Sosyal Sorumluluk ve Mutluluğun Paylaşımı

Rugeş Demir, sosyal sorumluluk projesi kapsamında köy köy gezerek çocuklara ve gençlere hikayeler anlattıklarını söyledi. Engelli bireylere yönelik bu ziyaretlerin, onların yüzlerindeki gülümsemelerle kendi mutluluklarını da artırdığını ifade etti. Bu özel proje, hem meddahlık kültürünü yaşatıyor hem de toplumsal farkındalığı artırıyor.Engelli bireyler için meddahlı sürpriz

11 Mar 2024 - 10:27 Kastamonu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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