Engelli bireyler için meddahlı sürpriz

Kültürel Miras Meddahlık, Gönülleri Fethediyor

Rugeş Demir ve arkadaşları, Kastamonu Üniversitesi'nde aldıkları Türk Halk Edebiyatı dersinden ilham alarak yola çıktı. Kendi imkanlarıyla hazırladıkları perde ve gölge oyunlarıyla meddahlık kültürünü hem Kastamonu'da hem de diğer şehirlerde yaşatmaya çalışıyorlar. Müzisyenler Osman Özdamarlar, Eren Kazmacı, Can Kavalcı, Sait Demir ve Nazım Ünveren ile güçlerini birleştiren Demir, engelli bireylere yönelik gösterileriyle de büyük beğeni topluyor.

Unutulmaz Bir Doğum Günü Sürprizi

27 yaşındaki Nurcan Kaya için düzenlenen gösteri, hem onun hem de ailesinin yüzünde büyük bir mutluluk yarattı. Gösterinin ardından Nurcan'ın annesi Elveda Kaya, ekip üyelerine teşekkürlerini iletti. Nurcan'ın kardeşi Ercan Kaya ise ablasının mutluluğunun gözlerinden okunabileceğini belirtti.

Sosyal Sorumluluk ve Mutluluğun Paylaşımı

Rugeş Demir, sosyal sorumluluk projesi kapsamında köy köy gezerek çocuklara ve gençlere hikayeler anlattıklarını söyledi. Engelli bireylere yönelik bu ziyaretlerin, onların yüzlerindeki gülümsemelerle kendi mutluluklarını da artırdığını ifade etti. Bu özel proje, hem meddahlık kültürünü yaşatıyor hem de toplumsal farkındalığı artırıyor.