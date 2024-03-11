Fatih Terim fon skandalı derinleşiyor, Seçil Erzan'dan şok iddialar

Türkiye futbol dünyasını sarsan fon skandalında yeni gelişmeler yaşanıyor. Seçil Erzan, yüksek getiri vaat eden özel fon aracılığıyla Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu gibi ünlü futbolcuları dolandırdığı iddiaları üzerine yargılanıyor. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın son duruşmasında, Erzan'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

Seçil Erzan'dan Fatih Terim'e Para İtirafı

Erzan, savunmasında Fatih Terim ile ilgili önemli iddialarda bulundu. Terim'in kendisine önce 300 bin dolar sonra 1 milyon dolar verdiğini belirten Erzan, "2022 Ocak ayından 2023 Nisan ayına kadar yatırılan tüm tutarları, bu zaman aralığındaki tüm parayı Fatih Terim'e ben verdim" dedi.

21 Kişi 25 Milyon Dolar Dolandırıldı

Erzan'ın yüksek getiri vaadiyle kurduğu fonun mağdurları arasında tanınmış isimler var. Toplamda 21 kişinin yaklaşık 25 milyon dolar ve 7 milyon 384 bin lira kaybettiği iddia ediliyor. Duruşmaya katılan mağdurlar arasında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi futbol dünyasının önde gelen isimleri de yer aldı.

Çetrefilli İşler ve Borç Batağı İtirafları

Erzan, duruşmada yaptığı savunmada, kendisinin de büyük bir borç batağı içinde olduğunu ve çaresiz kaldığını anlattı. "Kapıda bekleyen tefecilere para vermek zorunda kalıyordum," diyen Erzan, Semih Kaya'nın kendisinden fazladan 4 milyon 275 bin dolar aldığını iddia etti.

Arda Turan'ın Milyonluk Getirisi

Erzan, Arda Turan'ın kendisine toplam 10 milyon 736 getirip, 7 milyon 920 geri aldığını, geriye 2 milyon 816 bin alacağının kaldığını söyledi. Erzan, "Arda çıkarsın getirsin bakalım, yok öyle bir şey aklımı oynatacağım yok," diyerek meydan okudu.

Fatih Terim'in Bilinmeyen Yönü

Erzan, Fatih Terim'in finansal işlerde de aktif olduğunu ve kendisine büyük miktarlarda para teslim ettiğini belirtti. "Hoca bir dönem özel bankacılıkta zarar etmişti, bankayı değiştirmek de istiyordu," diyen Erzan, Terim'in yatırım için kendisine güvendiğini ifade etti.

Bankanın Bilmesi Gerekenler

Erzan, bir şube müdürünün kasaya girmesinin yasak olduğunu, ancak kendisinin odasına valiz valiz paraların girdiğini ve bankanın bu durumu bilmek zorunda olduğunu savundu. "Bence banka benimle durum tespitine ilişkin yaptığı toplantıdan sonra bu parayı ödeme konusunda iyi niyetliydi," dedi.

Fatih Terim fon skandalı, Türkiye futbol dünyasında derin yankılar uyandırmaya devam ediyor. Seçil Erzan'ın iddiaları, skandalın boyutlarını daha da genişletirken, dava sürecinin nasıl sonuçlanacağı merak konusu.