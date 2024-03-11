Evde diş sağlığı hizmeti devrimi

Engellilere ve Yaşlılara Özel Hizmet
Hastaneye erişimi olmayan engelli, yaşlı ve yatağa bağımlı bireyler artık Kastamonu'da evlerinde diş tedavisi alma imkanına kavuştu. Sağlık Bakanlığı'nın desteklediği bu uygulama, yaklaşık 11 yıl önce hayata geçirildi ve bugüne kadar 25 bin 231 hastaya ulaşarak, diş temizliği, dolgu, protez ve diş röntgeni gibi birçok hizmeti kapılarına kadar getirdi.
Mobil Diş Üniteleri ile Kapıda Hizmet
Mobil diş üniteleri sayesinde, diş hekimleri ve sağlık ekipleri, hasta evlerini ziyaret ederek geniş bir yelpazede tedavi sunuyor. Bu hizmetler, her salı ve perşembe günü, Kastamonu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Evde Sağlık Hizmetleri birimi tarafından gerçekleştiriliyor.
Vatandaşlar Memnuniyetini Dile Getiriyor
Evde sağlık hizmetlerinden faydalanan vatandaşlar, bu hizmetin hayatlarında yarattığı olumlu değişikliklerden dolayı memnuniyetlerini ifade ediyor. Diş hekimi Adem Çelik ve hemşire Nimet Özbay Karaoğlu gibi sağlık çalışanları, verilen hizmetin kendileri için de büyük bir memnuniyet kaynağı olduğunu belirtiyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.