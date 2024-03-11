- Sağlık

Evde diş sağlığı hizmeti devrimi

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü, evde sağlık hizmetlerine yeni bir boyut getirerek, hasta yatağına mahkûm kişilere ağız ve diş sağlığı hizmeti sunmaya başladı. Evde Diş Sağlığı Hizmetleri programı, hasta ve yakınlarının yaşam kalitesini artıran önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Evde diş sağlığı hizmeti devrimi
Evde diş sağlığı hizmeti devrimi
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Engellilere ve Yaşlılara Özel Hizmet

Hastaneye erişimi olmayan engelli, yaşlı ve yatağa bağımlı bireyler artık Kastamonu'da evlerinde diş tedavisi alma imkanına kavuştu. Sağlık Bakanlığı'nın desteklediği bu uygulama, yaklaşık 11 yıl önce hayata geçirildi ve bugüne kadar 25 bin 231 hastaya ulaşarak, diş temizliği, dolgu, protez ve diş röntgeni gibi birçok hizmeti kapılarına kadar getirdi.

Evde diş sağlığı hizmeti devrimi

Mobil Diş Üniteleri ile Kapıda Hizmet

Mobil diş üniteleri sayesinde, diş hekimleri ve sağlık ekipleri, hasta evlerini ziyaret ederek geniş bir yelpazede tedavi sunuyor. Bu hizmetler, her salı ve perşembe günü, Kastamonu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Evde Sağlık Hizmetleri birimi tarafından gerçekleştiriliyor.Evde diş sağlığı hizmeti devrimi

Vatandaşlar Memnuniyetini Dile Getiriyor

Evde sağlık hizmetlerinden faydalanan vatandaşlar, bu hizmetin hayatlarında yarattığı olumlu değişikliklerden dolayı memnuniyetlerini ifade ediyor. Diş hekimi Adem Çelik ve hemşire Nimet Özbay Karaoğlu gibi sağlık çalışanları, verilen hizmetin kendileri için de büyük bir memnuniyet kaynağı olduğunu belirtiyor.Evde diş sağlığı hizmeti devrimi
# ziyaret, salı, tedavi

11 Mar 2024 - 10:30 Kastamonu- Sağlık

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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