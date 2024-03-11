- Asayiş

D100 karayolunda tır bariyerlere çarptı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazası, D100 karayolunu sarsarak, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İstanbul istikametine doğru ilerlerken yaşanan olay, 05 ABJ 468 plakalı tırın sürücüsü N.T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle başladı. Kontrolünü yitiren tır, orta refüjdeki bariyerlere çarparak metrelerce sürüklendi. Bu tehlikeli anlar, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı
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D100 karayolunda tır bariyerlere çarptı
D100 karayolunda tır bariyerlere çarptı
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Kazada İki Kişi Yaralandı

Tırın içinde bulunan sürücü N.T. ve yolcu A.K., yaşanan feci kazada yaralandı. Çevredeki vatandaşların hızla ihbarda bulunması üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri, jandarma ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında her iki yaralı da Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

D100 karayolunda tır bariyerlere çarptı

Olay Yerinde İncelemeler Devam Ediyor

Kaza sonrası bölgede geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Ekipler, kazanın nedenlerini ve olası etkilerini değerlendirmek üzere detaylı araştırmalar yapıyor. Kazanın ardından D100 karayolu üzerinde trafik akışı, kısa süreliğine aksamalara uğrasa da, yetkililerin müdahalesiyle normale döndü.D100 karayolunda tır bariyerlere çarptı

Bu kaza, karayollarında sürücü dikkati ve güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getiriyor. Yetkililer, tüm sürücüleri trafik kurallarına uymaya ve dikkatli olmaya çağırıyor. Kazaların önlenmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınması, hem sürücülerin hem de yolcuların güvenliği açısından büyük önem taşıyor.
# jandarma, kaza, trafik, polis, tedavi

11 Mar 2024 - 10:33 Kastamonu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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