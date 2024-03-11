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Büyük deprem tatbikatı! Dört kurumun etkileyici koordinasyonu

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (AFAD) liderliğinde, UMKE, Kastamonu İl Özel İdaresi ve Kastamonu Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, gerçeğini aratmayan bir deprem tatbikatına imza attı. 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen bu tatbikat, AFAD eğitim alanında nefes kesen anlara sahne oldu. Dört kurumun personeli, Kastamonu merkezinde 7.0 büyüklüğünde gerçekleşen sanal bir depreme müdahale etti.

İhlas Haber Ajansı
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Büyük deprem tatbikatı! Dört kurumun etkileyici koordinasyonu mask
Büyük deprem tatbikatı! Dört kurumun etkileyici koordinasyonu
Büyük deprem tatbikatı! Dört kurumun etkileyici koordinasyonu
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Gerçekçi Senaryo ve Koordineli Müdahale

Senaryo gereği, şiddetli deprem sonucu bazı binalar yıkılırken, diğerleri hasar aldı ve vatandaşlar enkaz altında mahsur kaldı. İhbar üzerine AFAD, UMKE, Kastamonu Belediyesi ve Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, yıkılan bir bina üzerinde yoğunlaştı. Ekipler, akreditasyon süreçlerine uygun olarak hızla brifing alıp, gerekli malzemeleri yükledikten sonra tatbikat alanına doğru yola çıktı.

Büyük deprem tatbikatı! Dört kurumun etkileyici koordinasyonu

Enkaz Altında Hayat Kurtarma Çabası

Tatbikat alanında, ekipler yönetim çadırlarını kurarak koordinasyonu sağladı. AFAD tarafından yürütülen enkaz keşfi, arama kurtarma çalışmaları sonucunda, enkaz altında kalan iki canlının yerini belirleyerek kurtarma operasyonunu başlattı. Yoğun çalışmanın ardından, beton parçalarını kırarak enkaz altındaki canlıları başarıyla kurtardılar. Kurtarılan yaralılar, UMKE tarafından hızla ilk müdahalelerinin yapılması sonrası ambulanslarla güvenli bir şekilde hastaneye sevk edildi. Ekipler, senaryo gereği hayatını kaybeden bir kişiyi de özenle enkazdan çıkardı.Büyük deprem tatbikatı! Dört kurumun etkileyici koordinasyonu

Tatbikatın Önemi ve Etkisi

Bu etkileyici tatbikat, gerçek bir afet anında kurumlar arası koordinasyonun ve hızlı müdahalenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Ekipler, kurtarma çalışmalarını tamamladıktan sonra bir araya gelerek, tatbikatın değerlendirilmesini yaptı ve başarıyla sonlandırdı. Kastamonu'da gerçekleştirilen bu tatbikat, afetlere hazırlık konusunda farkındalığı artırırken, ekiplerin sahadaki performansını da test etme fırsatı sundu.Büyük deprem tatbikatı! Dört kurumun etkileyici koordinasyonu

11 Mar 2024 - 10:38 Kastamonu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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