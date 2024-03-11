Büyük deprem tatbikatı! Dört kurumun etkileyici koordinasyonu

Gerçekçi Senaryo ve Koordineli Müdahale
Senaryo gereği, şiddetli deprem sonucu bazı binalar yıkılırken, diğerleri hasar aldı ve vatandaşlar enkaz altında mahsur kaldı. İhbar üzerine AFAD, UMKE, Kastamonu Belediyesi ve Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, yıkılan bir bina üzerinde yoğunlaştı. Ekipler, akreditasyon süreçlerine uygun olarak hızla brifing alıp, gerekli malzemeleri yükledikten sonra tatbikat alanına doğru yola çıktı.
Enkaz Altında Hayat Kurtarma Çabası
Tatbikat alanında, ekipler yönetim çadırlarını kurarak koordinasyonu sağladı. AFAD tarafından yürütülen enkaz keşfi, arama kurtarma çalışmaları sonucunda, enkaz altında kalan iki canlının yerini belirleyerek kurtarma operasyonunu başlattı. Yoğun çalışmanın ardından, beton parçalarını kırarak enkaz altındaki canlıları başarıyla kurtardılar. Kurtarılan yaralılar, UMKE tarafından hızla ilk müdahalelerinin yapılması sonrası ambulanslarla güvenli bir şekilde hastaneye sevk edildi. Ekipler, senaryo gereği hayatını kaybeden bir kişiyi de özenle enkazdan çıkardı.
Tatbikatın Önemi ve Etkisi
Bu etkileyici tatbikat, gerçek bir afet anında kurumlar arası koordinasyonun ve hızlı müdahalenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Ekipler, kurtarma çalışmalarını tamamladıktan sonra bir araya gelerek, tatbikatın değerlendirilmesini yaptı ve başarıyla sonlandırdı. Kastamonu'da gerçekleştirilen bu tatbikat, afetlere hazırlık konusunda farkındalığı artırırken, ekiplerin sahadaki performansını da test etme fırsatı sundu.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.