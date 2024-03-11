Göztepe’den, Süper Lig yolunda dev adım: 10 Puanlık farkla zirveye yükseliş

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Göztepe, 26. hafta karşılaşmasında Şanlıurfaspor'u deplasmanda mağlup ederek, Süper Lig yolunda kritik bir galibiyete imza attı. İzmir temsilcisi, Billel Messaoudi'nin tek golüyle rakibini 1-0 yenik duruma düşürdü ve puan tablosunda önemli bir avantaj elde etti.

Kocaelispor'un puan kaybı, Göztepe'nin işine yaradı

En yakın rakibi Kocaelispor'un bu hafta puan kaybetmesiyle Göztepe, aradaki puan farkını 10'a çıkararak liderliğini pekiştirdi. Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla birlikte ligin bitimine 8 hafta kala şampiyonluk yolunda büyük bir adım atmış oldu.

"Süper Lig hedefimiz için elbirliğiyle çalışmalıyız"

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Şanlıurfaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, takımın gösterdiği performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Stoilov, "Bu galibiyet, bizim için çok önemliydi. Her iki takım da kazanmak için elinden geleni yaptı ancak biz daha fazla şans yarattık ve galibiyeti hak ettik" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Süper Lig'e yükselmek için takımın bütünüyle birlikte çok sıkı çalışması gerektiğinin altını çizdi.

Göztepe'nin Süper Lig yolculuğu

Göztepe'nin bu sezondaki başarısında, teknik ekip ve oyuncuların yanı sıra inanılmaz taraftar desteği de büyük bir rol oynuyor. Stoilov, taraftarın verdiği desteğe dikkat çekerek, her maçta sahada en iyi performansı sergilemenin önemini vurguladı. Göztepe'nin, Süper Lig hedefine ulaşması için takım olarak sürekli gelişim içinde olması ve her maçı en yüksek seviyede oynaması gerektiği belirtildi.