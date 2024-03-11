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Göztepe’den, Süper Lig yolunda dev adım: 10 Puanlık farkla zirveye yükseliş

Göztepe, Trendyol 1. Lig'de Şanlıurfaspor'u yenerek Süper Lig yolunda büyük bir adım attı. Kocaelispor'un puan kaybıyla liderliğini pekiştiren İzmir ekibi, şampiyonluk yolunda ilerliyor.

İhlas Haber Ajansı
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Göztepe’den, Süper Lig yolunda dev adım: 10 Puanlık farkla zirveye yükseliş mask
Göztepe’den, Süper Lig yolunda dev adım: 10 Puanlık farkla zirveye yükseliş
Göztepe’den, Süper Lig yolunda dev adım: 10 Puanlık farkla zirveye yükseliş
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Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Göztepe, 26. hafta karşılaşmasında Şanlıurfaspor'u deplasmanda mağlup ederek, Süper Lig yolunda kritik bir galibiyete imza attı. İzmir temsilcisi, Billel Messaoudi'nin tek golüyle rakibini 1-0 yenik duruma düşürdü ve puan tablosunda önemli bir avantaj elde etti.

Göztepe’den, Süper Lig yolunda dev adım: 10 Puanlık farkla zirveye yükseliş

Kocaelispor'un puan kaybı, Göztepe'nin işine yaradı

En yakın rakibi Kocaelispor'un bu hafta puan kaybetmesiyle Göztepe, aradaki puan farkını 10'a çıkararak liderliğini pekiştirdi. Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla birlikte ligin bitimine 8 hafta kala şampiyonluk yolunda büyük bir adım atmış oldu.

Göztepe’den, Süper Lig yolunda dev adım: 10 Puanlık farkla zirveye yükseliş

"Süper Lig hedefimiz için elbirliğiyle çalışmalıyız"

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Şanlıurfaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, takımın gösterdiği performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Stoilov, "Bu galibiyet, bizim için çok önemliydi. Her iki takım da kazanmak için elinden geleni yaptı ancak biz daha fazla şans yarattık ve galibiyeti hak ettik" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Süper Lig'e yükselmek için takımın bütünüyle birlikte çok sıkı çalışması gerektiğinin altını çizdi.

Göztepe’den, Süper Lig yolunda dev adım: 10 Puanlık farkla zirveye yükseliş

Göztepe'nin Süper Lig yolculuğu

Göztepe'nin bu sezondaki başarısında, teknik ekip ve oyuncuların yanı sıra inanılmaz taraftar desteği de büyük bir rol oynuyor. Stoilov, taraftarın verdiği desteğe dikkat çekerek, her maçta sahada en iyi performansı sergilemenin önemini vurguladı. Göztepe'nin, Süper Lig hedefine ulaşması için takım olarak sürekli gelişim içinde olması ve her maçı en yüksek seviyede oynaması gerektiği belirtildi.

Göztepe’den, Süper Lig yolunda dev adım: 10 Puanlık farkla zirveye yükseliş

# galibiyet, izmir

11 Mar 2024 - 10:36 İzmir- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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