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Ramazan coşkusu! "Hoş geldin ya şehri Ramazan"

Sinop’un Türkeli İlçesi, Ramazan ayının müjdecisi etkinliklerle dolu bir yürüyüşe ev sahipliği yaptı. İlçe Müftülüğü’nün öncülüğünde düzenlenen ve geleneksel Ramazan kültürünün canlı tutulduğu "Ramazan Karşılama Yürüyüşü," toplumun her kesiminden büyük ilgi gördü.

İhlas Haber Ajansı
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Ramazan coşkusu! "Hoş geldin ya şehri Ramazan" mask
Ramazan coşkusu! "Hoş geldin ya şehri Ramazan"
Ramazan coşkusu! "Hoş geldin ya şehri Ramazan"
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Yerel Liderler ve Toplum Öncüleri Bir Araya Geldi

Etkinliğe, İlçe Kaymakamı Safa Kahraman ve İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü başta olmak üzere, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının önemli isimleri ve geniş bir vatandaş topluluğu katıldı. Çocuklar da bu anlamlı yürüyüşte yerlerini alarak Ramazan ayının ruhunu yaşadılar.

Ramazan coşkusu!

Geleneksel Ramazan Coşkusu Sokaklarda

"Nerede o eski Ramazanlar" temasıyla yola çıkan yürüyüş, geleneksel Ramazan davulu ve manileri eşliğinde, halkın yoğun katılımıyla gerçekleşti. Yürüyüş, Hükümet Konağı önünden başlayıp, Merkez Camisi’ne kadar devam etti.

Ramazan coşkusu!

Kültürel Mirasın Yaşatıldığı Program

Merkez Camii avlusunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü'nün selamlama konuşması ile devam etti. 4-6 yaş ve 7-10 yaş gruplarından öğrencilerin Ramazan manileri ve ilahileri ile renklenen etkinlik, Suffe Hafızlık Kız Kuran Kursu öğrencilerinin "İnşirah Duası" konulu oratoryosu ile son buldu.Ramazan coşkusu!

11 Mar 2024 - 10:42 Sinop- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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