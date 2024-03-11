Ramazan coşkusu! "Hoş geldin ya şehri Ramazan"

Yerel Liderler ve Toplum Öncüleri Bir Araya Geldi
Etkinliğe, İlçe Kaymakamı Safa Kahraman ve İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü başta olmak üzere, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının önemli isimleri ve geniş bir vatandaş topluluğu katıldı. Çocuklar da bu anlamlı yürüyüşte yerlerini alarak Ramazan ayının ruhunu yaşadılar.
Geleneksel Ramazan Coşkusu Sokaklarda
"Nerede o eski Ramazanlar" temasıyla yola çıkan yürüyüş, geleneksel Ramazan davulu ve manileri eşliğinde, halkın yoğun katılımıyla gerçekleşti. Yürüyüş, Hükümet Konağı önünden başlayıp, Merkez Camisi’ne kadar devam etti.
Kültürel Mirasın Yaşatıldığı Program
Merkez Camii avlusunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü'nün selamlama konuşması ile devam etti. 4-6 yaş ve 7-10 yaş gruplarından öğrencilerin Ramazan manileri ve ilahileri ile renklenen etkinlik, Suffe Hafızlık Kız Kuran Kursu öğrencilerinin "İnşirah Duası" konulu oratoryosu ile son buldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.