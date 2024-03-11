Ramazan ayında sağlıklı oruç tutmanın püf noktaları

Ramazan Ayında Sağlıklı Oruç Tutmanın Önemi

Ramazan, Müslümanlar için kutsal bir aydır ve birçok kişi bu dönemde oruç tutmayı tercih eder. Ancak, kronik hastalıkları olan bireylerin oruç tutmaya başlamadan önce mutlaka bir sağlık profesyoneline danışmaları gerekmektedir. Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Canacankatan, kronik rahatsızlıkları olanların hekim onayı aldıktan sonra Ramazan'a özel hazırlıklar yapmalarının önemini vurguluyor.

Beslenme Alışkanlıkları ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ramazan ayı, beslenme alışkanlıklarında ve yaşam tarzında önemli değişiklikler getirir. Dr. Canacankatan, özellikle sıvı tüketiminin önemine dikkat çekerek, yeterli hidrasyonun sağlık sorunlarını önleyeceğini belirtiyor. Sahur ve iftar dönemlerinde dengeli beslenme, sıvı alımı ve uygun besin seçimleri büyük önem taşır.

Sahuru Atlamayın

Sahur, oruç tutarken gün boyunca sağlıklı kalmanın anahtarıdır. Dr. Canacankatan, sahurun atlanmaması gerektiğini, çünkü bu durumun açlık süresini uzatacağını ve iftarda aşırı yemeğe yol açabileceğini ifade ediyor.

Tam Tahıllı Ürünler ve Dengeli İftar Önerileri

Tam tahıllı ekmekler ve çeşitli tahıllar, Ramazan beslenmesinde önemli bir yer tutar. İftar sofrasında, az ve yavaş yemek önemlidir. Canacankatan, iftarı bir çorba ve bir dilim ekmekle açmanın, ardından 15 dakikalık bir mola vermenin iyi bir yöntem olduğunu belirtiyor. İftar tabağını dört bölüme ayırarak, her bir bölümde farklı besin gruplarına yer vermek de sağlıklı bir iftarın sırlarından biridir.

Kronik Hastalıklar ve Oruç

Kronik hastalığı olan bireylerin oruç tutmadan önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerektiğini tekrar vurgulayan Dr. Canacankatan, özellikle şeker hastaları ve hipertansiyon gibi rahatsızlıkları olanların dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor. Bu bireyler, oruç tutabileceklerine dair hekim onayı aldıktan sonra, bireysel tedavi ve beslenme yöntemleriyle oruçlarını güvenle tutabilirler.

Ramazan ayında sağlıklı bir şekilde oruç tutmak, dikkatli bir hazırlık ve bilinçli beslenme alışkanlıkları gerektirir. Kronik hastalıkları olanlar için hekim tavsiyesi almak, sahur ve iftarı doğru şekilde planlamak ve yeterli sıvı tüketimi, bu kutsal ayı sağlıklı ve huzurlu geçirmenin anahtarlarındandır.