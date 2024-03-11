Düzce'de Dronlar kırmızı ışıkta yakaladı: 58 bin tl ceza yağdı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini artırmak amacıyla teknolojinin son imkanlarını kullanıyor. Bu kapsamda, Hal kavşağı mevkiinde insansız hava araçları (İHA) ile desteklenen bir trafik denetimi gerçekleştirildi. Dronlar, kırmızı ışık ihlali yapan sürücüleri teker teker tespit etti ve bu ihlalleri kayıt altına aldı.

Gözden Kaçmayan İhlaller

Dron kamerasıyla yapılan kayıtlar, sürücülerin kırmızı ışık ihlallerini anbean belgeledi. Bu yöntemle, ihlallerin daha net bir şekilde tespit edilmesi ve kanıtlanması mümkün hale geldi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, bu teknolojik yöntemle trafikteki kurallara uymayan sürücüleri caydırmayı ve trafik güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Devam Ediyor: Benzer Uygulamalar

Düzce'deki bu denetimlerin sadece bir başlangıç olduğu belirtiliyor. Kentin farklı noktalarında benzer dron destekli trafik denetimlerinin devam edeceği bilgisi paylaşıldı. Bu sayede, trafik kurallarına uymayan sürücülerin daha etkin bir şekilde tespit edilmesi ve gerekli cezai işlemlerin uygulanması amaçlanıyor.