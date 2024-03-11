Düzce'de Dronlar kırmızı ışıkta yakaladı: 58 bin tl ceza yağdı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini artırmak amacıyla teknolojinin son imkanlarını kullanıyor. Bu kapsamda, Hal kavşağı mevkiinde insansız hava araçları (İHA) ile desteklenen bir trafik denetimi gerçekleştirildi. Dronlar, kırmızı ışık ihlali yapan sürücüleri teker teker tespit etti ve bu ihlalleri kayıt altına aldı.
Gözden Kaçmayan İhlaller
Dron kamerasıyla yapılan kayıtlar, sürücülerin kırmızı ışık ihlallerini anbean belgeledi. Bu yöntemle, ihlallerin daha net bir şekilde tespit edilmesi ve kanıtlanması mümkün hale geldi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, bu teknolojik yöntemle trafikteki kurallara uymayan sürücüleri caydırmayı ve trafik güvenliğini artırmayı hedefliyor.
Devam Ediyor: Benzer Uygulamalar
Düzce'deki bu denetimlerin sadece bir başlangıç olduğu belirtiliyor. Kentin farklı noktalarında benzer dron destekli trafik denetimlerinin devam edeceği bilgisi paylaşıldı. Bu sayede, trafik kurallarına uymayan sürücülerin daha etkin bir şekilde tespit edilmesi ve gerekli cezai işlemlerin uygulanması amaçlanıyor.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.