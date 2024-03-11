11 Mar 2024 - 18:00- Gündem G:

Düzce'de Dronlar kırmızı ışıkta yakaladı: 58 bin tl ceza yağdı

Düzce'de gerçekleştirilen dron destekli trafik denetimlerinde kırmızı ışık ihlali yapan 8 sürücüye toplamda 58 bin 568 TL ceza kesildi. İHA destekli denetimlerin detayları burada.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Düzce'de Dronlar kırmızı ışıkta yakaladı: 58 bin tl ceza yağdı mask
Düzce'de Dronlar kırmızı ışıkta yakaladı: 58 bin tl ceza yağdı
Düzce'de Dronlar kırmızı ışıkta yakaladı: 58 bin tl ceza yağdı
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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini artırmak amacıyla teknolojinin son imkanlarını kullanıyor. Bu kapsamda, Hal kavşağı mevkiinde insansız hava araçları (İHA) ile desteklenen bir trafik denetimi gerçekleştirildi. Dronlar, kırmızı ışık ihlali yapan sürücüleri teker teker tespit etti ve bu ihlalleri kayıt altına aldı.

Düzce'de Dronlar kırmızı ışıkta yakaladı: 58 bin tl ceza yağdı

Gözden Kaçmayan İhlaller

Dron kamerasıyla yapılan kayıtlar, sürücülerin kırmızı ışık ihlallerini anbean belgeledi. Bu yöntemle, ihlallerin daha net bir şekilde tespit edilmesi ve kanıtlanması mümkün hale geldi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, bu teknolojik yöntemle trafikteki kurallara uymayan sürücüleri caydırmayı ve trafik güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Düzce'de Dronlar kırmızı ışıkta yakaladı: 58 bin tl ceza yağdı

Devam Ediyor: Benzer Uygulamalar

Düzce'deki bu denetimlerin sadece bir başlangıç olduğu belirtiliyor. Kentin farklı noktalarında benzer dron destekli trafik denetimlerinin devam edeceği bilgisi paylaşıldı. Bu sayede, trafik kurallarına uymayan sürücülerin daha etkin bir şekilde tespit edilmesi ve gerekli cezai işlemlerin uygulanması amaçlanıyor.Düzce'de Dronlar kırmızı ışıkta yakaladı: 58 bin tl ceza yağdı
# trafik, düzce

11 Mar 2024 - 18:00 Düzce- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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