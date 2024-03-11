Karadeniz’in başı beladan kurtulamıyor; Bela bir derken iki, iki derken üç oldu

Karadeniz bölgesinde fındık bahçelerini talan eden 'Drakula' lakaplı Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği, üreticileri çaresiz bıraktı. 4 bin hektarlık alanda zarar veren böcek için 24 milyon TL tazminat ödendi. Özellikle Trabzon'un Maçka ilçesinde fındık üreticilerini zor durumda bırakan Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği, binlerce dekar ekili alanın yok olmasına neden oldu. Bu durum, bölge için ciddi bir alarm niteliği taşıyor.

Fındık Üreticilerinin Kâbusu: Drakula

2018 yılı mayıs ayından itibaren Maçka ilçesinin Esiroğlu mahallesinde görülmeye başlanan ve fındık bahçelerinde ciddi zararlara yol açan bu zararlı, fındık dallarının kurumasına sebep oluyor. Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan, böceğin belli sıcaklıklarda aktif hale geldiğini ve larvalarını bırakarak yayıldığını belirtiyor.

Zararlı Böceklerle Mücadele Çağrısı

Pehlevan, fındığın başlıca üç zararlısından bahsederek, Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği'nin yanı sıra Kahverengi Kokarca ve yalancı kelebek olarak bilinen Ricania simulans'ın da ciddi tehditler arasında olduğunu vurguluyor. Bu zararlılarla etkin bir mücadele yürütülmesi gerektiğini ifade ediyor.

4 Bin Hektarlık Alan Zarar Gördü

Şimdiye kadar 4 bin hektardan fazla alanda zarar tespit edildiği ve bu zararın karşılanması için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 24 milyon TL ödeme yapıldığı kaydediliyor. Ancak bu mücadele, şimdilik sadece Çağlayan Mahallesi'nde yoğunlaşmış durumda. Pehlevan, önümüzdeki yıllarda mücadelenin başarısının daha net görüleceğini belirtiyor.

Fındık üreticileri alarm veriyor

Karadeniz bölgesindeki fındık üreticileri, 'Drakula' olarak adlandırılan bu zararlı böcek istilası karşısında büyük bir mücadele veriyor. Bölgede ekonomik olarak büyük öneme sahip olan fındık üretiminin korunması için acil önlemler alınması gerekiyor. Bu durum, hem yerel hem de ulusal düzeyde ciddi bir eylem planı gerektiriyor.