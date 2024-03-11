- Asayiş

5 Milyon TL değerinde soygun

Kastamonu Batı Çevreyolu üzerinde bulunan bir işyeri, 9 Mart'ta akılalmaz bir soyguna sahne oldu. Gözü dönmüş hırsızlar, kar maskeleri ardında gizlenerek çelik kasayı hedef aldılar. İçerisinde döviz ve TL bulunan kasadan tam 5 milyon TL değerindeki nakit, adeta buhar olup uçtu.

İhlas Haber Ajansı
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5 Milyon TL değerinde soygun mask
5 Milyon TL değerinde soygun
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Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Sıkı Takip

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Asayiş Şube Müdürlüğü, olayın ardından derhal harekete geçti. Olaya karışan şahısların kimliklerini belirlemek için titiz bir çalışma yürütüldü. Suçluların peşine düşen ekipler, hızlı ve etkili operasyonlarla 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

5 Milyon TL değerinde soygun

Adli Süreçte İlk Kararlar

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. İlk duruşmada, soygunda kilit rol oynadığı değerlendirilen bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bu karar, soruşturmanın devam ettiğinin ve adaletin peşindeki kararlı tutumun bir göstergesi olarak yorumlandı.

11 Mar 2024 - 10:51 Kastamonu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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