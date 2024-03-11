5 Milyon TL değerinde soygun

Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Sıkı Takip
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Asayiş Şube Müdürlüğü, olayın ardından derhal harekete geçti. Olaya karışan şahısların kimliklerini belirlemek için titiz bir çalışma yürütüldü. Suçluların peşine düşen ekipler, hızlı ve etkili operasyonlarla 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adli Süreçte İlk Kararlar
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. İlk duruşmada, soygunda kilit rol oynadığı değerlendirilen bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bu karar, soruşturmanın devam ettiğinin ve adaletin peşindeki kararlı tutumun bir göstergesi olarak yorumlandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.