5 Milyon TL değerinde soygun

Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Sıkı Takip

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Asayiş Şube Müdürlüğü, olayın ardından derhal harekete geçti. Olaya karışan şahısların kimliklerini belirlemek için titiz bir çalışma yürütüldü. Suçluların peşine düşen ekipler, hızlı ve etkili operasyonlarla 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adli Süreçte İlk Kararlar

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. İlk duruşmada, soygunda kilit rol oynadığı değerlendirilen bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bu karar, soruşturmanın devam ettiğinin ve adaletin peşindeki kararlı tutumun bir göstergesi olarak yorumlandı.