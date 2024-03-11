Ramazan ayında sahurda tokluk hissi verecek ve susuzluk hissini önleyecek besinler

Ramazan ayı, oruç tutanlar için beslenme düzeninde önemli değişikliklerin yapıldığı bir dönemdir. Bu süreçte, gün boyu tokluk ve susuzluk hissini en aza indirecek besinlerin tüketilmesi büyük önem taşır. Diyetisyen Cemre Balkan, sahurda tüketilmesi gereken besinler ve bu dönemde dikkat edilmesi gerekenler hakkında değerli bilgiler veriyor.

Sahurda Tok Tutacak Besinler

Sahur öğününde doğru besin seçimleri yapmak, oruç tutarken gün boyu enerjik kalmanın ve açlık hissini kontrol altında tutmanın anahtarıdır. Cemre Balkan'a göre, sahurda tüketilmesi gereken besinler arasında yumurta, süt ve süt ürünleri, sebze ve meyveler, tahıllı ekmekler ve yağlı tohumlar bulunuyor. Bu besinler, hem tok tutma hem de susuzluk hissini azaltma konusunda etkili.

Susuzluk Hissini Azaltan Seçimler

Ramazan ayında sıvı tüketimi de büyük önem taşır. Balkan, iftar ve sahur arasında bol miktarda su tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca süt, ayran, sade soda ve taze sıkılmış meyve-sebze suları gibi içecekler de sıvı ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur. Ancak çay ve kahve gibi diüretik etkisi olan içeceklerin tüketimi sınırlı tutulmalıdır.

Protein Ağırlıklı Beslenme

Protein, tokluk hissini artıran ve uzun süreli enerji sağlayan önemli bir besin öğesidir. Balık, kırmızı et, yumurta ve baklagiller gibi protein açısından zengin gıdalar, sahurda tercih edilmesi gereken besinler arasında yer alır. Özellikle yumurta, yüksek protein içeriğiyle sahur için ideal bir seçenektir.

Lifli Gıdaların Önemi

Lifli gıdalar, sindirim sistemini yavaşlatarak daha uzun süre tokluk hissi sağlar. Yulaf, tam tahıllar ve sebzeler gibi lif açısından zengin besinler, sahurda tercih edilmesi gerekenler arasındadır. Bu besinler, aynı zamanda susuzluk hissini de azaltmaya yardımcı olur.

Sağlıklı Yağlar ve Tahıllar

Yağlı tohumlar ve tam tahıllar, hem sağlıklı yağlar açısından zengindir hem de uzun süreli tokluk sağlar. Özellikle ceviz, badem gibi yağlı tohumlar ve tam buğday, çavdar gibi tam tahıllar, sahurda enerji seviyesini korumak için iyi seçeneklerdir.

Ramazan Ayında Beslenme İpuçları

İftarda ağır yemeklerden kaçının ve yemeği hafif bir çorba ile başlatın. İftar ve sahur arasında düzenli aralıklarla su için. Tatlı ihtiyacını meyvelerle karşılayın ve ağır tatlılardan kaçının. İftardan sonra hafif yürüyüşler yaparak sindirimi destekleyin.

Diyetisyen Cemre Balkan'ın tavsiyeleri, Ramazan ayında sağlıklı ve dengeli beslenmenin yollarını gösteriyor. Sahurda doğru besinleri tüketmek, oruç tutarken hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır.