iOS 17’nin gizli özellikleri: iPhone'unuzu yeniden keşfedeceğiniz 10 devrimsel özellik

Apple'ın en son işletim sistemi iOS 17, kullanıcılarına sadece teknolojiyi daha kişisel ve sezgisel kılmakla kalmayıp, aynı zamanda günlük yaşamı kolaylaştıran bir dizi gelişmiş özellik sunuyor. Craig Federighi'nin de belirttiği gibi, bu güncelleme ile iletişim araçlarımız olan Telefon, FaceTime ve Mesajlar uygulamaları önemli yeniliklerle donatıldı. İşte iPhone'unuzu daha verimli kullanmanıza yardımcı olacak iOS 17'nin az bilinen ancak etkileyici özellikleri.

Gürültü Yalıtımı: Net İletişim Her Yerde

iOS 17, kalabalık ve gürültülü ortamlarda bile kristal netliğinde iletişim kurmanızı sağlayan Gürültü Yalıtımı özelliği ile geliyor. Bu özellik, arka plan gürültüsünü etkili bir şekilde filtreleyerek, aramalarınızın kalitesini önemli ölçüde artırıyor.

İsim Bırakma: Kartvizitlerin Yerini Alan Teknoloji

İletişim bilgilerinin paylaşımını kolaylaştıran İsim Bırakma özelliği, iPhone ve Apple Watch kullanıcılarının cihazlarını birbirine yaklaştırarak hızlı ve pratik bir şekilde iletişim bilgilerini paylaşmalarını sağlıyor.

Paylaşarak Oynat: Müzik ve Medya Paylaşımı

SharePlay özelliği ile kullanıcılar, yakınlarında bulunan başka bir iPhone kullanıcısıyla müzik, oyun ve film gibi medya içeriklerini kolayca paylaşabiliyorlar. Bu özellik, sosyal etkileşimleri daha eğlenceli hale getiriyor.

Canlı Dinleme: Uzaktan Dinleme İmkanı

iOS 17, konferanslar veya dersler gibi büyük toplantılarda kullanılabilecek Canlı Dinleme özelliğini sunuyor. Bu özellik, iPhone'unuzu uzaktaki bir mikrofon olarak kullanarak, sesi doğrudan AirPod'larınıza aktarmanıza olanak tanır.

Giriş Yap: Güvenli Varış Bildirimi

'Giriş Yap' özelliği, kullanıcıların belirli bir varış noktasına ulaştıklarında otomatik olarak sevdiklerine bildirim göndermelerini sağlayarak, güvenlik ve rahatlık sunuyor.

Apple Music'te Ortak Çalma Listeleri: Müzik Paylaşımı

Apple Music'in ortak çalma listeleri özelliği, kullanıcıların müzik zevklerini arkadaşlarıyla paylaşmalarını ve ortak listeler oluşturmalarını sağlayarak, müzik deneyimini sosyal bir etkinliğe dönüştürüyor.

Apple TV'de FaceTime: Büyük Ekran Deneyimi

iOS 17 ile Apple TV, FaceTime aramalarını destekleyerek, kullanıcıların evlerindeki en büyük ekran üzerinden sevdikleriyle yüz yüze görüşmeler yapmalarını sağlıyor.

Şifre Paylaşımı: Güvenli Bilgi Paylaşımı

iOS 17, kullanıcıların şifrelerini güvenli bir şekilde paylaşmalarına ve yönetmelerine olanak tanıyan yeni bir Şifre Paylaşımı özelliği ile geliyor, böylece siber güvenlik riskleri azaltılıyor.

Geride Kalma Uyarıları: Akıllı Hatırlatıcılar

Bu özellik, kullanıcıların belirli aygıtları belirli konumlarda 'geride bıraktıklarında bildirim almayı' devre dışı bırakmalarını sağlayarak, gereksiz uyarılardan kaçınmalarına yardımcı oluyor.

Kamerada Seviye ve Izgara: Profesyonel Fotoğraflar

Kamera uygulamasına eklenen Seviye ve Izgara özellikleri, kullanıcıların daha düzgün ve estetik fotoğraflar çekmelerine yardımcı oluyor.