Volkswagen ID.7 Tourer çıktı! Fiyatı ve özellikleri neler?

Elektrikli Devrimde Yeni Bir Sayfa: ID.7 Tourer

Volkswagen'in elektrikli araç pazarındaki en yeni yıldızı, ID.7 Tourer, sürdürülebilirlik ve lüksü bir araya getiriyor. Geçtiğimiz ay tanıtılan bu göz alıcı steyşın otomobil, şimdi ön siparişe açık. ID.7 Tourer, elektrikli araç teknolojisindeki yeniliklerle donatılmış, hem performans hem de çevrecilik açısından yeni standartlar belirliyor.

Teknik Özellikler ve Performans

ID.7 Tourer Pro, 77 kWh'lik bataryası ile 607 km'ye varan etkileyici bir menzil sunuyor. Daha da uzun menzilli bir seçenek olan ID.7 Tourer, 685 km menzile ulaşabilen bir versiyonuyla da dikkat çekiyor. 210 kW güç çıkışı ve 175 kW hızlı DC şarj kapasitesi ile ID.7 Tourer, kullanıcılarına hem güçlü hem de pratik bir sürüş deneyimi vaat ediyor. 28 dakikada %10'dan %80'e kadar şarj imkanı sunan bu araç, yoğun yaşam temposuna ayak uyduruyor.

Konfor ve İç Mekan

605 litreye varan bagaj hacmi ve 1.714 litreye kadar genişleyebilen yük kapasitesi ile ID.7 Tourer, geniş iç mekanıyla öne çıkıyor. Artırılmış gerçeklik baş üstü ekranı, 10 renkli arka plan aydınlatması, kablosuz telefon şarjı ve siyah tavan rayları gibi özelliklerle donatılan ID.7 Tourer Pro, konfor ve teknolojiyi bir arada sunuyor.

Lüks Paketlerle Kişiselleştirme

Plus İç Mekan ve Plus Dış Görünüm paketleri, ID.7 Tourer'ı kişiselleştirmek isteyenler için benzersiz seçenekler sunuyor. Elektrikli ayarlanabilir ergoActive konforlu koltuklar, Harman Kardon ses sistemi, panoramik açılır tavan ve adaptif şasi kontrolü gibi özellikler, bu paketlerle birlikte geliyor.

Güvenlik ve Sürüş Destek Sistemleri

ID.7 Tourer, Volkswagen'in en gelişmiş sürüş destek sistemleriyle donatılmış durumda. Adaptif Hız Sabitleyici, Şerit Asistanı, Side Assist ve Car2X gibi özellikler, güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.

Tasarım ve Stil

2.971 mm'lik geniş dingil mesafesi ve 4.961 mm'lik toplam uzunluğu ile ID.7 Tourer, geniş iç mekana sahip. Geleneksel ve lüks stilin bir karışımını sunan bu araç, çekici görünümüyle dikkat çekiyor.

Volkswagen ID.7 Tourer, elektrikli araç teknolojisindeki yenilikleri, lüks ve konforla birleştiriyor. 54.795 €'dan başlayan fiyatlarla sunulan bu model, elektrikli araç pazarında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.