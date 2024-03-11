Honda Prologue incelemesi! Fiyatı ve özellikleri nasıl?

Yenilikçi Tasarım ve Üstün Performans

Honda'nın elektrikli araç pazarındaki yeni oyuncusu Prologue, dikkat çekici tasarımı ve üstün performans özellikleriyle öne çıkıyor. EX, Touring ve Elite olmak üzere üç farklı donanım seviyesi sunan Prologue, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen çeşitli sürüş deneyimleri sunuyor. Önden çekişli modeller 212 beygir güç ve 236 pound-feet tork sunarken, Elite modeli dört tekerlekten çekiş sistemiyle 288 beygir gücüne ve 333 pound-feet torka ulaşıyor. 85 kWh'lik pil kapasitesi ile Prologue, tek şarjla 273 mil menzile kadar çıkabiliyor.

Hızlı ve Kolay Şarj İmkanları

Prologue, 155kW DC hızlı şarj desteği ile günümüz elektrikli araçları arasında rekabetçi bir konumda yer alıyor. Evde şarj ederken, 11,5 kW'lık yerleşik şarj cihazı saatte 34 mil menzil ekleyebiliyor. Ayrıca, CCS şarj bağlantı noktasına sahip olan Prologue, Tesla süper şarj ağını da kullanabilme imkanı sunuyor. Honda'nın EVgo ve Electrify America ile olan ortaklıkları sayesinde, kullanıcılar HondaLink uygulaması üzerinden kolayca şarj istasyonlarına erişebiliyorlar.

Konfor ve Teknoloji Harikası İç Mekan

Prologue'un iç mekanı, konfor ve teknolojiyi bir araya getiriyor. Isıtmalı ön koltuklar, 10 yönde elektrikli ayarlanabilen sürücü koltuğu, çift bölgeli HVAC sistemi ve kablosuz şarj gibi özellikler standart olarak sunuluyor. Ayrıca, 11 inçlik dijital gösterge paneli ve kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip geniş dokunmatik bilgi-eğlence ekranı, sürüş deneyimini daha da keyifli hale getiriyor.

Güvenlik ve Sürüş Destek Sistemleri

Honda Sensing sürücü yardım paketi, Prologue'un güvenlik özelliklerinin temelini oluşturuyor. İleri çarpışma uyarısı, acil frenleme, uyarlanabilir hız sabitleyici ve şeritte kalma asistanı gibi teknolojiler, sürüş güvenliğini artırıyor. Ancak, Honda'nın gelecekte daha gelişmiş sürüş destek teknolojileri sunması bekleniyor.

Elektrikli Geleceğe Yönelik İddialı Bir Adım

Honda Prologue, markanın 2030 yılına kadar 30 yeni elektrikli araç piyasaya sürme hedefinin ilk adımı olarak dikkat çekiyor. 2024 model yılı için önden çekişli EX donanımı 48.795 dolardan başlarken, dört tekerlekten çekişli Elite modeli 59.295 dolardan başlıyor. Şu an için federal vergi kredisi almaya uygun olmasa da, Honda'nın gelecekte bu durumu değiştirebileceği umuluyor.

Honda Prologue, elektrikli araç pazarına iddialı bir giriş yapıyor. Üstün performansı, yenilikçi şarj çözümleri ve konforlu iç mekanı ile dikkat çeken Prologue, elektrikli geleceğe yapılan bir yatırım olarak öne çıkıyor. Honda'nın bu yeni modeli, sürdürülebilir ulaşımın geleceğine yönelik önemli bir adım niteliğinde.