Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden bilardo severlere müjde: Büyük ihale yapılacak!

İhaleye özel bakış: Ne, nerede, ne zaman?
13 Mart 2024 Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla başlayacak olan ihale, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Karamanlı Mahallesi'nde bulunan adresinde gerçekleştirilecek. Bilardo salonları için planlanan 4 kalem demirbaş malzeme, sporcuların ve meraklılarının hizmetine sunulacak. İhale, Bolu'nun spor altyapısını güçlendirmek ve bilardo sporunu daha erişilebilir kılmak adına önemli bir adım.
İhale detayları ve teslim süreci
İhalenin en çarpıcı özelliği, teslim süresinin 45 gün olarak belirlenmiş olması. Sözleşme imzalandıktan sonra, malzemelerin kurulumu ve montajı ilgili birim tarafından hızlı ve eksiksiz bir şekilde yapılacak. Bu süreç, tamamlanma ve memnuniyetin garantisini vermek adına, teslim tutanağı ile belgelendirilecek.
İhalenin önemi
Bu ihale, Bolu'da bilardo sporunun gelişimine katkı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda yerel ekonomiye ve sektördeki işletmelere de olumlu etkilerde bulunacak.
Ayrıntılı bilgi ve ihaleyle ilgili tüm detaylar, resmi ilan portalı www.ilan.gov.tr adresinde bulunabilir. Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün bu önemli etkinliğinde yerinizi alın, bilardo sporunun geleceğine yatırım yapın!
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.