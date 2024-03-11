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Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden bilardo severlere müjde: Büyük ihale yapılacak!

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bilardo sporuna gönül verenler için büyük bir adım atıyor. Demirbaş Bilardo Malzemeleri Satın Alma ihalesi ile sektöre yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen müdürlük, sporun gelişimine katkıda bulunacak.

Mustafa Aykan
Mustafa Aykan Tüm Haberleri
Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden bilardo severlere müjde: Büyük ihale yapılacak! mask
Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden bilardo severlere müjde: Büyük ihale yapılacak!
Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden bilardo severlere müjde: Büyük ihale yapılacak!
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İhaleye özel bakış: Ne, nerede, ne zaman?

13 Mart 2024 Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla başlayacak olan ihale, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Karamanlı Mahallesi'nde bulunan adresinde gerçekleştirilecek. Bilardo salonları için planlanan 4 kalem demirbaş malzeme, sporcuların ve meraklılarının hizmetine sunulacak. İhale, Bolu'nun spor altyapısını güçlendirmek ve bilardo sporunu daha erişilebilir kılmak adına önemli bir adım.

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden bilardo severlere müjde: Büyük ihale yapılacak!

İhale detayları ve teslim süreci

İhalenin en çarpıcı özelliği, teslim süresinin 45 gün olarak belirlenmiş olması. Sözleşme imzalandıktan sonra, malzemelerin kurulumu ve montajı ilgili birim tarafından hızlı ve eksiksiz bir şekilde yapılacak. Bu süreç, tamamlanma ve memnuniyetin garantisini vermek adına, teslim tutanağı ile belgelendirilecek.

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden bilardo severlere müjde: Büyük ihale yapılacak!

İhalenin önemi

Bu ihale, Bolu'da bilardo sporunun gelişimine katkı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda yerel ekonomiye ve sektördeki işletmelere de olumlu etkilerde bulunacak.

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden bilardo severlere müjde: Büyük ihale yapılacak!

Ayrıntılı bilgi ve ihaleyle ilgili tüm detaylar, resmi ilan portalı www.ilan.gov.tr adresinde bulunabilir. Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün bu önemli etkinliğinde yerinizi alın, bilardo sporunun geleceğine yatırım yapın!

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden bilardo severlere müjde: Büyük ihale yapılacak!

# spor

11 Mar 2024 - 11:11 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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