Bolu vefat edenler.. 11 Mart 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

İSMET KANDEMİR
Seben ilçesi kozyaka köyü demirciler mahallesi halkından Cemalettin KANDEMİR’in eşi, Mücahit, Adnan, Musa KANDEMİR’in anneleri;
Cenazesi bugün Seben Merkez camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası merkez mezarlığına defnedilecektir.
SELAHATTİN DÖNMEZ
Seben ilçesi Hacıoğlan mahallesi halkından (Merhum) Mustafa DÖNMEZ’in oğlu, Seher DÖNMEZ’in eşi, Mine BÜBER ve Elif KARABUĞA’nın babaları, Hamit BÜBER ve Zafer KARABUGA’nın Kayınpederi, Fatma ÜNALAN’ın abisi Zekeriya ÜNALAN’ın kayıbiraderi, Gerede orman işletmesinden emekli;
Cenazesi bugün Kürkçüler memursen toki camiinde ve öğle namazına mütakip Seben merkez camiinde kılınarak Hacıoğlan mahalle mezarlığına defnedilecektir.
SELAHATTİN ÇELİKTAŞ
Mudurnu ilçesi Dağyolu köyü gebem mahallesi halkından Hakan, Perihan, Kamile ÇELİKTAŞ ve Hacer YILMAZ’ın babaları, Sevim ÇELİKTAŞ’ın eşi, KIBRIS GAZİSİ;
Cenazesi bugün öğle nemazına mütakip köy mezarlığına defnedilecektir.
İSMAİL KALAYCI
Karaköy mahallesi halkından Zehra KALAYCI’nın eşi, İhsan, Sabri, (Merhum) Durmuş KALAYCI, Emine YERLİKAYA’nın babaları;
Cenazesi bugün karaköy mahallesi cuma camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedilecektir.
HÜSNİYE YAKIŞIKLI
Gerede afşartarakçı köyü caminde öğle namazına mütakip defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.