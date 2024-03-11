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Bolu vefat edenler.. 11 Mart 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 11 Mart 2024 Bugün 5 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu vefat edenler.. 11 Mart 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi... mask
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İSMET KANDEMİR

Seben ilçesi kozyaka köyü  demirciler mahallesi halkından Cemalettin KANDEMİR’in eşi, Mücahit, Adnan, Musa KANDEMİR’in anneleri;

Cenazesi bugün Seben Merkez camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası merkez mezarlığına defnedilecektir.

SELAHATTİN DÖNMEZ

Seben ilçesi Hacıoğlan mahallesi halkından (Merhum) Mustafa DÖNMEZ’in oğlu, Seher DÖNMEZ’in eşi, Mine BÜBER ve Elif KARABUĞA’nın babaları, Hamit BÜBER ve Zafer KARABUGA’nın Kayınpederi, Fatma ÜNALAN’ın abisi Zekeriya ÜNALAN’ın kayıbiraderi, Gerede orman işletmesinden emekli;

Cenazesi bugün Kürkçüler memursen toki camiinde ve öğle namazına mütakip Seben merkez camiinde kılınarak Hacıoğlan mahalle mezarlığına defnedilecektir.

SELAHATTİN ÇELİKTAŞ

Mudurnu ilçesi Dağyolu köyü gebem mahallesi halkından Hakan, Perihan, Kamile ÇELİKTAŞ ve Hacer YILMAZ’ın babaları, Sevim ÇELİKTAŞ’ın eşi, KIBRIS  GAZİSİ;

Cenazesi bugün öğle nemazına mütakip köy mezarlığına defnedilecektir.

İSMAİL KALAYCI

Karaköy mahallesi halkından Zehra KALAYCI’nın eşi, İhsan, Sabri, (Merhum) Durmuş KALAYCI, Emine YERLİKAYA’nın babaları;

Cenazesi bugün karaköy mahallesi cuma camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedilecektir.

HÜSNİYE YAKIŞIKLI

Gerede afşartarakçı köyü caminde öğle namazına mütakip defnedilecektir.

# cuma, emekli, orman, mudurnu

11 Mar 2024 - 11:23 Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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