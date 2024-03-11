- Ekonomi

Altın yükselişe geçti, yeni rekorlar yolda mı?

Altın fiyatları, ABD işsizlik oranları ve Fed'in faiz politikaları ışığında yükselişe geçti. Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerini dikkatle takip ediyor.

Osman Aykan
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Altın yükselişe geçti, yeni rekorlar yolda mı? mask
Altın yükselişe geçti, yeni rekorlar yolda mı?
Altın yükselişe geçti, yeni rekorlar yolda mı?
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Altın fiyatları yeni zirvelere yolculukta: yatırımcıların gözü kulağı fed kararlarında!

Altın yükselişe geçti, yeni rekorlar yolda mı?

Son dönemde altın fiyatlarındaki hareketlilik, yatırımcıların ve ekonomi takipçilerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta neredeyse %5'lik bir artış gösteren altın fiyatları, bu haftaya da yükselişle başladı ve dört gün üst üste nominal olarak yüksek seviyelere ulaştı.

ABD işsizlik oranları ve altın fiyatlarındaki yükseliş

Altın yükselişe geçti, yeni rekorlar yolda mı?

Altın fiyatlarındaki son yükseliş, ABD'den gelen işsizlik oranları verileriyle birlikte geldi. ABD işsizlik oranının iki yılın en yüksek seviyesine ulaşması, altın gibi güvenli liman varlıklarına olan talebi artırdı. Bu durum, altın fiyatlarının daha da yükselmesine zemin hazırladı.

Fed'in faiz politikaları ve altın üzerindeki etkisiAltın yükselişe geçti, yeni rekorlar yolda mı?

Mart ayında altın fiyatlarının yükselişe geçmesi, Federal Rezerv'in (Fed) faiz indirimine ne zaman başlayacağına dair belirsizlikler göz önünde bulundurulduğunda bazı yatırımcıları şaşırttı. Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonun %2 hedefine doğru ilerlemesi durumunda, merkez bankasının borçlanma maliyetlerini düşürmeden önce "biraz daha fazla veriye" ihtiyaç duyduğunu belirtti. Bu açıklamalar, altın fiyatlarının geleceği üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Beklenen ABD enflasyon verileri ve altın piyasasıAltın yükselişe geçti, yeni rekorlar yolda mı?

Bu hafta açıklanacak olan ABD enflasyon verileri, altın piyasasındaki iyimserliği test edecek önemli bir gösterge olacak. Eğer enflasyon verileri beklenenden yüksek gelirse, bu durum altın fiyatlarında bir gerilemeye neden olabilir. Ancak, altın yatırımcıları bu verileri yakından takip ederek, piyasadaki hareketliliklere göre stratejilerini belirleyecek.

Diğer değerli metallerdeki durumAltın yükselişe geçti, yeni rekorlar yolda mı?

Altınla birlikte diğer değerli metaller de önemli oranda değer kazandı. Gümüş, geçen hafta %5'ten fazla artış göstererek ons başına 24 doların üzerine çıktı. Paladyum neredeyse %7, platin ise %3 oranında değer kazandı. Bu hareketlilik, değerli metaller piyasasında genel bir iyimserliğin hakim olduğunu gösteriyor.

Altın fiyatları, güvenli liman arayışındaki yatırımcılar ve Fed'in faiz politikalarıyla şekillenen bir dönemde yeni zirvelere doğru ilerliyor. Önümüzdeki dönemde, ekonomik veriler ve merkez bankalarının politikaları, altın ve diğer değerli metallerin fiyatlarında belirleyici olmaya devam edecek.

 

 

# enflasyon

11 Mar 2024 - 11:23 - Ekonomi

Mahreç  Osman Aykan

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