Bitcoin fiyatında yeni rekor: yatırımcıların yüzü güldü

Bitcoin fiyatında yeni zirve: 71 bin doları aşarak rekor kırdı!

Kripto para piyasalarının lideri Bitcoin, yatırımcıların ve piyasa takipçilerinin gözlerini bir kez daha üzerine çevirdi. Spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) olan ilginin artmasıyla birlikte, Bitcoin fiyatı 71 bin doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı.

Küresel kripto piyasası değeri artıyor

Coinmarketcap'in son verilerine göre, Bitcoin dahil olmak üzere küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte %0,7 artış göstererek 2 trilyon 650 milyar doları aştı. Bu artış, kripto para piyasasının genel olarak sağlıklı bir büyüme trendi içinde olduğunu gösteriyor.

Bitcoin'deki artışın arkasındaki dinamikler

Bitcoin'in son 24 saatte %2,3'ten fazla değer kazanmasının ardında, spot Bitcoin ETF'lerine olan yatırımların artışı yatıyor. Ayrıca, büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayacağına ve daha destekleyici bir para politikasına yöneleceğine dair beklentiler de Bitcoin fiyatındaki artışı destekliyor.

Tarihi zirve: Bitcoin 71 bin doları aştı

Kasım 2021'de 69 bin dolar seviyesini test eden Bitcoin, bugün itibarıyla 71 bin 50 dolar seviyesinden işlem görerek tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Geçen yıl yaklaşık %157 değer kazanan Bitcoin, yatırımcıların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Bitcoin ve Ethereum'da yükseliş beklentisi

Analistler, Nisan ayında gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak olan yarılanma (halving) sürecinin, Bitcoin fiyatındaki yukarı yönlü ivmeyi sürdürebileceğine işaret ediyor. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte %0,9 değer kazanarak 3 bin 986 dolar seviyesine ulaştı.

SEC'in spot Bitcoin etf onayları

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 11 farklı spot Bitcoin ETF başvurusunu 11 Ocak'ta onayladı. Bu onaylar, kripto para piyasasında olumlu bir hava yaratmaya devam ediyor.

Bitcoin ve Ethereum, kripto para piyasasında yeni rekorlar kırarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Önümüzdeki dönemde, merkez bankalarının politikaları ve piyasa dinamikleri, kripto para fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.