12 Mar 2024 - 00:01- Gündem G:

Et fiyatlarının artması vatandaşları balığa yöneltti

Kırmızı et ve tavuk fiyatlarındaki artış vatandaşların tercihini balığa yöneltti. Ülke genelinde balık sezonunun sonuna yaklaşılmasına rağmen balıkçılar satışlardan memnun. Havalar ısınmaya başlamasına rağmen tezgahtaki çeşitliliği azalmayan balığa vatandaşlar tarafından rağbet gösterilmeye devam ediyor.

Elif Sarıhan
Elif Sarıhan Tüm Haberleri
Et fiyatlarının artması vatandaşları balığa yöneltti mask
Et fiyatlarının artması vatandaşları balığa yöneltti
Et fiyatlarının artması vatandaşları balığa yöneltti
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Son aylarda kırmızı et ve tavuk fiyatlarındaki artış vatandaşların protein tercihini balığa yöneltti. Balık tezgahlarında özellikle hamsi, istavrit, çupra ve levrek için yoğunluk yaşanırken esnaf, sezon sonu olmasına rağmen vatandaşların balığa olan ilgisinin arttığını belirtti.

Et fiyatlarının artması vatandaşları balığa yöneltti

Hamsi 100, çupra ve levrek 250 TL

Av sezonunun sonuna gelmesine rağmen tezgahlarda balık bolluğu yaşandığını, kırmızı ve beyaz et fiyatlarında yukarı doğru bir ivme olduğunu söyleyen Esnaf Uğur İncirli, kırmızı ve beyaz etin yükselmesinden dolayı vatandaşların tezgahtaki balık çeşitlerine yöneldiğini dile getirdi. Kentte, hamsinin kilosunu 100 TL, çupra ve levrek 250 TL'den satışa sunuyor.

Et fiyatlarının artması vatandaşları balığa yöneltti

1 Eylül’de başlayan balık sezonu

Av yasaklarının başlamasına az bir süre kala denizden çıkan balık çeşitlerinde azalma olmasına rağmen vatandaşların balığa yöneldiğini söyleyen Uğur İncirli, ‘‘Dededen toruna kalan balıkçılık sektöründe ilk günkü heyecanla Kilisli vatandaşlara hizmet veriyoruz. Ülke genelinde 1 Eylül’de başlanılan balık sezonunda sonlara doğru geldik.
Et fiyatlarının artması vatandaşları balığa yöneltti

İncirli, “Denizden çıkan balık çeşitlerinde azalma olduğu için vatandaşlarımız balığa yöneldi. Kırmızı ve beyaz etin yükselmesine inat, sezonun ortasıymış gibi vatandaşlarımız yesin diyerek aynı fiyatlarla devam ediyoruz. Kentte en çok satılan balık çeşitleri arasında hamsi, istavrit, çupra, somon, levrek ve alabalık geliyor” dedi.

# balık

12 Mar 2024 - 00:01 - Gündem

Mahreç  Elif Sarıhan

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