Et fiyatlarının artması vatandaşları balığa yöneltti

Son aylarda kırmızı et ve tavuk fiyatlarındaki artış vatandaşların protein tercihini balığa yöneltti. Balık tezgahlarında özellikle hamsi, istavrit, çupra ve levrek için yoğunluk yaşanırken esnaf, sezon sonu olmasına rağmen vatandaşların balığa olan ilgisinin arttığını belirtti.
Hamsi 100, çupra ve levrek 250 TL
Av sezonunun sonuna gelmesine rağmen tezgahlarda balık bolluğu yaşandığını, kırmızı ve beyaz et fiyatlarında yukarı doğru bir ivme olduğunu söyleyen Esnaf Uğur İncirli, kırmızı ve beyaz etin yükselmesinden dolayı vatandaşların tezgahtaki balık çeşitlerine yöneldiğini dile getirdi. Kentte, hamsinin kilosunu 100 TL, çupra ve levrek 250 TL'den satışa sunuyor.
1 Eylül’de başlayan balık sezonu
Av yasaklarının başlamasına az bir süre kala denizden çıkan balık çeşitlerinde azalma olmasına rağmen vatandaşların balığa yöneldiğini söyleyen Uğur İncirli, ‘‘Dededen toruna kalan balıkçılık sektöründe ilk günkü heyecanla Kilisli vatandaşlara hizmet veriyoruz. Ülke genelinde 1 Eylül’de başlanılan balık sezonunda sonlara doğru geldik.
İncirli, “Denizden çıkan balık çeşitlerinde azalma olduğu için vatandaşlarımız balığa yöneldi. Kırmızı ve beyaz etin yükselmesine inat, sezonun ortasıymış gibi vatandaşlarımız yesin diyerek aynı fiyatlarla devam ediyoruz. Kentte en çok satılan balık çeşitleri arasında hamsi, istavrit, çupra, somon, levrek ve alabalık geliyor” dedi.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.