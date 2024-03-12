Et fiyatlarının artması vatandaşları balığa yöneltti

Son aylarda kırmızı et ve tavuk fiyatlarındaki artış vatandaşların protein tercihini balığa yöneltti. Balık tezgahlarında özellikle hamsi, istavrit, çupra ve levrek için yoğunluk yaşanırken esnaf, sezon sonu olmasına rağmen vatandaşların balığa olan ilgisinin arttığını belirtti.

Hamsi 100, çupra ve levrek 250 TL

Av sezonunun sonuna gelmesine rağmen tezgahlarda balık bolluğu yaşandığını, kırmızı ve beyaz et fiyatlarında yukarı doğru bir ivme olduğunu söyleyen Esnaf Uğur İncirli, kırmızı ve beyaz etin yükselmesinden dolayı vatandaşların tezgahtaki balık çeşitlerine yöneldiğini dile getirdi. Kentte, hamsinin kilosunu 100 TL, çupra ve levrek 250 TL'den satışa sunuyor.

1 Eylül’de başlayan balık sezonu

Av yasaklarının başlamasına az bir süre kala denizden çıkan balık çeşitlerinde azalma olmasına rağmen vatandaşların balığa yöneldiğini söyleyen Uğur İncirli, ‘‘Dededen toruna kalan balıkçılık sektöründe ilk günkü heyecanla Kilisli vatandaşlara hizmet veriyoruz. Ülke genelinde 1 Eylül’de başlanılan balık sezonunda sonlara doğru geldik.

İncirli, “Denizden çıkan balık çeşitlerinde azalma olduğu için vatandaşlarımız balığa yöneldi. Kırmızı ve beyaz etin yükselmesine inat, sezonun ortasıymış gibi vatandaşlarımız yesin diyerek aynı fiyatlarla devam ediyoruz. Kentte en çok satılan balık çeşitleri arasında hamsi, istavrit, çupra, somon, levrek ve alabalık geliyor” dedi.