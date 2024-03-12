12 Mar 2024 - 07:00- Gündem G:

Samsun'daki sarsıntı Bolu ve çevresini tedirgin etti

Karadeniz fay hattında meydana gelen Samsun merkezli 4.0 büyüklüğündeki deprem, Bolu ve çevre illeri de kapsayan Batı Karadeniz Bölgesi’nde endişe dalgası yarattı. Gece 03.10'da yaşanan deprem sonrasındaki gelişmeler, bölge halkının ve yetkililerin dikkatini bir kez daha afet hazırlığına çevirdi.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Samsun'daki sarsıntı Bolu ve çevresini tedirgin etti mask
Samsun'daki sarsıntı Bolu ve çevresini tedirgin etti
Samsun'daki sarsıntı Bolu ve çevresini tedirgin etti
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Karadeniz Geceye Sarsıntıyla Uyandı

Karadeniz fay hattı, Samsun'da 4.0 büyüklüğünde bir depremle kendini hatırlattı. Bu gece yarısı saat 03.10’da  meydana gelen sarsıntı, Bolu ve çevre illerinde yaşayanları tedirgin etti.

Samsun'daki sarsıntı Bolu ve çevresini tedirgin etti

Samsun merkezli depremin detayları

AFAD'ın verilerine göre, Samsun'un Atakum ilçesi, 18.27 kilometre derinlikte bir depremle sarsıldı. Bu olay, Karadeniz boyunca uzanan fay hattındaki son aktivite olarak kaydedildi.

Samsun'daki sarsıntı Bolu ve çevresini tedirgin etti

Bolu ve çevresinde endişeli bekleyiş

Samsun'da gerçekleşen deprem, Bolu dahil olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Gece saatlerinde yaşanan bu sarsıntı, bölge halkında endişe ve korkuya yol açtı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, depremin etkisini gözler önüne serdi. Işıkların sallanması ve ağaçlardaki kuşların panikle uçuşu, yaşanan anın şiddetini ortaya koydu.Samsun'daki sarsıntı Bolu ve çevresini tedirgin etti

Karadeniz Fay Hattının potansiyel tehdidi

Artvin'den Bartın'a kadar uzanan ve bu son depremle birlikte yeniden gündeme gelen Karadeniz fay hattı, bölgede yaşayan milyonlar için sürekli bir tehdit unsuru oluşturuyor. Bu deprem, bölge halkını ve yetkilileri, afetlere karşı daha hazırlıklı olma konusunda bir kez daha uyarıyor. Depreme dayanıklı bina inşası, acil durum eğitimlerinin artırılması ve afet bilincinin geliştirilmesi, alınması gereken önlemler arasında öne çıkıyor.

# deprem, bartın, karadeniz

12 Mar 2024 - 07:00 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL