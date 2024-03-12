Samsun'daki sarsıntı Bolu ve çevresini tedirgin etti

Karadeniz Geceye Sarsıntıyla Uyandı

Karadeniz fay hattı, Samsun'da 4.0 büyüklüğünde bir depremle kendini hatırlattı. Bu gece yarısı saat 03.10’da meydana gelen sarsıntı, Bolu ve çevre illerinde yaşayanları tedirgin etti.

Samsun merkezli depremin detayları

AFAD'ın verilerine göre, Samsun'un Atakum ilçesi, 18.27 kilometre derinlikte bir depremle sarsıldı. Bu olay, Karadeniz boyunca uzanan fay hattındaki son aktivite olarak kaydedildi.

Bolu ve çevresinde endişeli bekleyiş

Samsun'da gerçekleşen deprem, Bolu dahil olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Gece saatlerinde yaşanan bu sarsıntı, bölge halkında endişe ve korkuya yol açtı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, depremin etkisini gözler önüne serdi. Işıkların sallanması ve ağaçlardaki kuşların panikle uçuşu, yaşanan anın şiddetini ortaya koydu.

Karadeniz Fay Hattının potansiyel tehdidi

Artvin'den Bartın'a kadar uzanan ve bu son depremle birlikte yeniden gündeme gelen Karadeniz fay hattı, bölgede yaşayan milyonlar için sürekli bir tehdit unsuru oluşturuyor. Bu deprem, bölge halkını ve yetkilileri, afetlere karşı daha hazırlıklı olma konusunda bir kez daha uyarıyor. Depreme dayanıklı bina inşası, acil durum eğitimlerinin artırılması ve afet bilincinin geliştirilmesi, alınması gereken önlemler arasında öne çıkıyor.