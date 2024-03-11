Bolu Pazarı'nda Ramazan Ayının ilk gününde fiyatlar dikkat çekti!

Bolu Pazarı, Ramazan'ın ilk gününde fiyatlarla ilgili son durumu Bolu Gündem Gazetesi olarak canlı yayınında paylaştık. Isınan hava ile birlikte pazarda yeni ürünlerin yerini alması, fiyatlar üzerindeki etkileri ve vatandaşların tepkileri merak konusu oldu. İşte detaylar:

Hamsi Fiyatlarında Düşüş Sevinci

Son dönemde 150 TL'den alıcı bulan hamsi, bu hafta 120 TL'ye düşerek vatandaşları sevindirdi. Balık fiyatları genel olarak hamsi 120 TL, istavrit 100 TL, uskumru 120 TL, mezgit 150 TL, çupra ve levrek 280 TL, sardalya ise 70 TL olarak belirlendi.

Meyve ve Sebze Fiyatları Ne Durumda?

Pazarda meyve ve sebze fiyatları şöyle: Portakal ve mandalina 35 TL, elma 35 TL, muz ve ayva 60 TL, çilek 100 TL, çağla 150 TL, kivi 70 TL, nar ve greyfurt 60 TL. Sebzelerde ise domates 40 TL, salatalık 30 TL, sivri ve çarli biber 100 TL ve 60 TL, dolma biber 80 TL, patlıcan 50 TL, kabak ve kıvırcık 25 TL, ıspanak 30 TL, limon 25 TL, havuç ve turp 20 TL, karnabahar 50 TL, brokoli 40 TL, roka 12,5 TL, yeşil soğan 25 TL olarak kaydedildi.

Vatandaşın Fiyat Tepkisi Nasıl?

Havaların ısınmasıyla birlikte, vatandaşlar ucuzlama umuduyla bakışlarını fiyatlara çevirdi. Ancak hayal kırıklığıyla karşılaştılar. Ürünlerin hala yüksek fiyat etiketleri taşıdığını gören vatandaşlar, hayal kırıklığına uğradılar. Bir vatandaş, "Her şey çok pahalı, geçen hafta 20 liraya aldığım ürün bu hafta 30 TL olmuş. Bu gidişle ne olacak? Artık şaşkınız" diyerek tepkisini dile getirdi.

Gelecek Hafta Tahmini

Vatandaşlar, fiyatların yüksekliğinden yakınarak, geçen haftaya göre fiyat artışlarına dikkat çekti. Bolu Gündem Gazetesi, önümüzdeki haftalarda da pazar fiyatları ve vatandaşların düşüncelerini ilk elden paylaşmaya devam edeceğini belirtti.