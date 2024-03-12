Türk Kızılay'dan Ramazan'da 8.8 milyon kişiye ulaşma hedefi

Türk Kızılay, bu yılki Ramazan kampanyasını, depremin derinden etkilediği Hatay'ın Antakya ilçesinde başlatarak, "Sensiz Olmaz" sloganıyla milyonlara ulaşmayı amaçlıyor. Türk Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Hatay Kızılay Lojistik Merkezi'nde düzenlenen programda, Türkiye genelinde ve yurtdışında toplamda 8.8 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.

Gazze'ye Tarihi Yardım Gemisi

Kızılay'ın bu Ramazan'daki iki önemli önceliğinden biri, açlıkla mücadele eden Gazze'ye destek olmak. Yılmaz, "Dün, tarihimizdeki en büyük yardım gemimizi Gazze'ye uğurladık ve Ramazan boyunca bir kez daha yardım gemisi göndereceğiz," dedi. Bu adım, uluslararası yardım faaliyetlerinde Türk Kızılay'ın önemli bir rol üstlendiğini gösteriyor.

Deprem Bölgelerine Şenlikli İftar ve Sahur Programları

Kampanyanın diğer bir önceliği ise Türkiye'deki deprem bölgeleri. Yılmaz, depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak için şenlikli iftar sofraları kuracaklarını ve sahur programları düzenleyeceklerini belirtti. Bu, Kızılay'ın yurt içindeki dayanışma ve destek faaliyetlerinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Nakit Yardım Modeline Geçiş

Türk Kızılay, yardımların büyük bölümünü nakit yardım modeline geçirme hedefinde. Yılmaz, bu modelin daha insani bir yardım anlayışı sunduğunu ve kişilerin ihtiyaçlarını daha etkin bir şekilde karşılamalarını sağladığını ifade etti. Deprem bölgesinde uygulanan bu model, kişilere esnaftan alışveriş yapma veya tarım ürünleri satın alma imkanı sunuyor.

Gıda Kolileri ve Nakit Yardımlar

Kampanya kapsamında, 220 bin adet konservenin gıda kolileri içinde dağıtılacağı ve 300 bin aileye 2 bin TL olacak şekilde toplamda 617 milyon TL nakit yardım yapılacağı planlanıyor. Bu yardımlar, ihtiyaç sahiplerine doğrudan ulaşacak şekilde tasarlanmış, sosyal incelemelerle destekleniyor.

Türk Kızılay'ın "Sensiz Olmaz" kampanyası, Ramazan ayında milyonlara umut olmayı hedefliyor. Geleneksel yardım faaliyetlerinin yanı sıra, nakit yardım modeli gibi yenilikçi yaklaşımlarla da dikkat çekiyor. Kampanya, hem yurt içindeki depremzedelere hem de uluslararası alanda ihtiyaç sahiplerine ulaşarak, Türk Kızılay'ın insani yardım misyonunu pekiştiriyor.