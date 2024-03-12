12 Mar 2024 - 11:00- Siyaset G:

Doktor adaydan ilaç gibi vaatler

AK Parti’nin doktor olan adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi özellikle emekliler için ilaç yerine geçecek vaatlerde bulundu. Demirkol’un vaatleri haberimizde…

Elif Sarıhan
Elif Sarıhan Tüm Haberleri
Doktor adaydan ilaç gibi vaatler mask
Doktor adaydan ilaç gibi vaatler
Doktor adaydan ilaç gibi vaatler
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Demirkol'dan emeklilere ve kadınlara yönelik dev vaatler

Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, yerel seçimler öncesinde emeklilere dini bayramlarda 5 bin lira ikramiye ve kadınlara karanfil dağıtarak onların sorunlarını dinleme vaadinde bulundu. Bolu için hazırlanan 101 projeyi ve sosyal destek planlarını duyurdu.

Doktor adaydan ilaç gibi vaatler

Demirkol'dan emeklilere bayram ikramiyesi sözü

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, emeklilere yönelik büyük bir müjde verdi: Dini bayramlarda ihtiyaç sahibi emeklilere 5'er bin lira maddi destek. Bu adım, emeklilerin bayramlarını daha konforlu geçirmelerini amaçlıyor.

Doktor adaydan ilaç gibi vaatler

Kadınlara özel ilgi ve karanfil jestleri: Demirkol, seçim ofisi ziyaretlerinde kadınlara karanfil hediye ederek, onların sorunlarını dinledi ve kadınlara yönelik projeleri vurguladı. Bu hareketle, kadınların toplumsal değerinin altı çizildi.

Bolu için 101 yenilikçi proje

Bolu'nun sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunacak 14 mega proje dahil, toplam 101 yenilikçi projenin halka sunulduğu belirtildi. Bu projeler, şehrin geleceğine yön verecek nitelikte.Doktor adaydan ilaç gibi vaatler

Geniş kapsamlı sosyal destek ve indirimler

Yaşlılar ve ihtiyaç sahibi emekliler başta olmak üzere, su faturalarında indirimler, belediye sosyal tesislerinde ücretsiz veya indirimli hizmetler ve 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz ulaşım gibi sosyal destekler duyuruldu.Doktor adaydan ilaç gibi vaatler

Merkezi hükümetle uyum içinde gelişim

Demirkol, projelerin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi için merkezi hükümet ile uyum içinde çalışacaklarını ifade etti. Bu iş birliği, Bolu'nun hızlı ve etkin bir şekilde gelişimini sağlayacak.

Bakan ziyaretleri ve ramazan ayı mesajı

Sağlık ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlarının ziyaretleriyle Bolu için çeşitli müjdelerin beklendiği belirtilirken, Demirkol ramazan ayının tüm insanlığa huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu.

# teknoloji, seçim, başkan, belediye, ak parti

12 Mar 2024 - 11:00 Bolu/ Bolu- Siyaset

Mahreç  Elif Sarıhan

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