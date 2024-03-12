Doktor adaydan ilaç gibi vaatler

Demirkol'dan emeklilere ve kadınlara yönelik dev vaatler

Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, yerel seçimler öncesinde emeklilere dini bayramlarda 5 bin lira ikramiye ve kadınlara karanfil dağıtarak onların sorunlarını dinleme vaadinde bulundu. Bolu için hazırlanan 101 projeyi ve sosyal destek planlarını duyurdu.

Demirkol'dan emeklilere bayram ikramiyesi sözü

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, emeklilere yönelik büyük bir müjde verdi: Dini bayramlarda ihtiyaç sahibi emeklilere 5'er bin lira maddi destek. Bu adım, emeklilerin bayramlarını daha konforlu geçirmelerini amaçlıyor.

Kadınlara özel ilgi ve karanfil jestleri: Demirkol, seçim ofisi ziyaretlerinde kadınlara karanfil hediye ederek, onların sorunlarını dinledi ve kadınlara yönelik projeleri vurguladı. Bu hareketle, kadınların toplumsal değerinin altı çizildi.

Bolu için 101 yenilikçi proje

Bolu'nun sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunacak 14 mega proje dahil, toplam 101 yenilikçi projenin halka sunulduğu belirtildi. Bu projeler, şehrin geleceğine yön verecek nitelikte.

Geniş kapsamlı sosyal destek ve indirimler

Yaşlılar ve ihtiyaç sahibi emekliler başta olmak üzere, su faturalarında indirimler, belediye sosyal tesislerinde ücretsiz veya indirimli hizmetler ve 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz ulaşım gibi sosyal destekler duyuruldu.

Merkezi hükümetle uyum içinde gelişim

Demirkol, projelerin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi için merkezi hükümet ile uyum içinde çalışacaklarını ifade etti. Bu iş birliği, Bolu'nun hızlı ve etkin bir şekilde gelişimini sağlayacak.

Bakan ziyaretleri ve ramazan ayı mesajı

Sağlık ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlarının ziyaretleriyle Bolu için çeşitli müjdelerin beklendiği belirtilirken, Demirkol ramazan ayının tüm insanlığa huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu.