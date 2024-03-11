Bolu ŞOK'lar da bahar fırsatları 12 Mart'ta kadar devam edecek; Mutfaktan teknolojiye büyük indirimler!

ŞOK, 9-12 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu ile bahar alışverişine renk katıyor. Mutfak gereçlerinden teknoloji ürünlerine, ev tekstilinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede sunulan indirimler, her zevke ve ihtiyaca uygun seçenekler sunuyor.

Teknoloji ve Elektronik

Alpina Airfryer Özellikli Ankastre Set: 5.999 TL

Simfer Midi Fırın: 1.499 TL

Homend Toastbuster Tost Makinesi: 1.199 TL

Sinbo Çay Makinesi: 699 TL

Sinbo Airfryer: 1.999 TL

Queen Brisa Çelik Su Isıtıcı: 319 TL

Mutfak Gereçleri

Sprey Yağdanlık: 59,95 TL

Nerox Kare / Yuvarlak Airfryer Kağıdı: 69,95 TL

Katlanır Puf: 379 TL

Ahşap Çok Amaçlı 2 Sepetli Raf: 369 TL

Kahve Rafı ve Çerçeve Seti: 299 TL

3'lü Bienwood Bie Çok Amaçlı Raf: 299 TL

Bienwood Bie Ahşap Basamak: 349 TL

Yer Sofrası: 349 TL

Katlanır Masa: 599 TL

100x140 cm Pvc Masa Örtüsü: 74,85 TL

140x140 cm Pvc Masa Örtüsü: 84,95 TL

Fonksiyomel Batarya Ucu: 39,95 TL

Kurulama Havlusu: 59,95 TL

Yemek ve Sunum Ürünleri

2'li Esse Granit Efekli Döküm Tava: 499 TL

Esse Granit Efekli Döküm Ahşap Saplı Çift Taraflı Tava: 399 TL

2'li Esse Granit Efekli Döküm Sahan: 349 TL

Kütahya Porselen 24 Parça Yemek Takımı: 1.199 TL

Sıyırıcı Süzgeçli Kase: 99,95 TL

Cambu Bambu Kapak French Press 700 ml: 199 TL

Cambu Borosilikat Cam Sütlük 450 ml: 59,95 TL

Cambu Cam Kupa 3'lü: 59,95 TL

Akdeniz Aile Boyu Çaydanlık: 599 TL

Paşabahçe Galata Çay Bardağı 6'lı: 89,95 TL

Sırlı Porsiyonluk Güveç Kabı 6'lı: 64,95 TL

El Yapımı Orta Güveç: 89,95 TL

Yardımcı mutfak ürünleri

Sırlı Sufle Kabı 4'lü: 39,95 TL

Ahşap Döner Sunumluk: 89,95 TL

Yaprak Çerezlik: 24,95 TL

Kupa Bardak: 19,95 TL

El İmalatı Cam Meyvelik: 95 TL

Dikdörtgen Kahvaltılık: 24,95 TL

Dik Kenarlı Cam Tabak: 19,95 TL

Limonluk: 49,95 TL

3'lü Kilitli Saklama Kabı: 89,95 TL

Derin Dondurucu Saklama Kabı: 44,95 TL

Süzgeçli Kase İkili Set: 64,95 TL

Keramika Ege Renkli Yumurtalık: 32,95 TL

Esnek Kesim Matı: 34,95 TL

Baskılı Cam Tuzluk: 17,95 TL

Alüminyum Yağ Sıçratmaz: 79,95 TLŞOK'un bu haftaki aktüel ürünler kataloğu, evinize baharın tazeliğini getirecek ürünlerle dolu. Mutfaktan salona, teknolojiden kişisel bakıma kadar her alanda büyük indirimler sizi bekliyor.