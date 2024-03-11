Bolu ŞOK'lar da bahar fırsatları 12 Mart'ta kadar devam edecek; Mutfaktan teknolojiye büyük indirimler!

ŞOK, 9-12 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu ile bahar alışverişine renk katıyor. Mutfak gereçlerinden teknoloji ürünlerine, ev tekstilinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede sunulan indirimler, her zevke ve ihtiyaca uygun seçenekler sunuyor.
Teknoloji ve Elektronik
Alpina Airfryer Özellikli Ankastre Set: 5.999 TL
Simfer Midi Fırın: 1.499 TL
Homend Toastbuster Tost Makinesi: 1.199 TL
Sinbo Çay Makinesi: 699 TL
Sinbo Airfryer: 1.999 TL
Queen Brisa Çelik Su Isıtıcı: 319 TL
Mutfak Gereçleri
Sprey Yağdanlık: 59,95 TL
Nerox Kare / Yuvarlak Airfryer Kağıdı: 69,95 TL
Katlanır Puf: 379 TL
Ahşap Çok Amaçlı 2 Sepetli Raf: 369 TL
Kahve Rafı ve Çerçeve Seti: 299 TL
3'lü Bienwood Bie Çok Amaçlı Raf: 299 TL
Bienwood Bie Ahşap Basamak: 349 TL
Yer Sofrası: 349 TL
Katlanır Masa: 599 TL
100x140 cm Pvc Masa Örtüsü: 74,85 TL
140x140 cm Pvc Masa Örtüsü: 84,95 TL
Fonksiyomel Batarya Ucu: 39,95 TL
Kurulama Havlusu: 59,95 TL
Yemek ve Sunum Ürünleri
2'li Esse Granit Efekli Döküm Tava: 499 TL
Esse Granit Efekli Döküm Ahşap Saplı Çift Taraflı Tava: 399 TL
2'li Esse Granit Efekli Döküm Sahan: 349 TL
Kütahya Porselen 24 Parça Yemek Takımı: 1.199 TL
Sıyırıcı Süzgeçli Kase: 99,95 TL
Cambu Bambu Kapak French Press 700 ml: 199 TL
Cambu Borosilikat Cam Sütlük 450 ml: 59,95 TL
Cambu Cam Kupa 3'lü: 59,95 TL
Akdeniz Aile Boyu Çaydanlık: 599 TL
Paşabahçe Galata Çay Bardağı 6'lı: 89,95 TL
Sırlı Porsiyonluk Güveç Kabı 6'lı: 64,95 TL
El Yapımı Orta Güveç: 89,95 TL
Yardımcı mutfak ürünleri
Sırlı Sufle Kabı 4'lü: 39,95 TL
Ahşap Döner Sunumluk: 89,95 TL
Yaprak Çerezlik: 24,95 TL
Kupa Bardak: 19,95 TL
El İmalatı Cam Meyvelik: 95 TL
Dikdörtgen Kahvaltılık: 24,95 TL
Dik Kenarlı Cam Tabak: 19,95 TL
Limonluk: 49,95 TL
3'lü Kilitli Saklama Kabı: 89,95 TL
Derin Dondurucu Saklama Kabı: 44,95 TL
Süzgeçli Kase İkili Set: 64,95 TL
Keramika Ege Renkli Yumurtalık: 32,95 TL
Esnek Kesim Matı: 34,95 TL
Baskılı Cam Tuzluk: 17,95 TL
Alüminyum Yağ Sıçratmaz: 79,95 TLŞOK'un bu haftaki aktüel ürünler kataloğu, evinize baharın tazeliğini getirecek ürünlerle dolu. Mutfaktan salona, teknolojiden kişisel bakıma kadar her alanda büyük indirimler sizi bekliyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.