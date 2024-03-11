Galaxy S24 Ultra stratosferden dünyayı fotoğrafladı: gökyüzünden eşsiz manzaralar

Samsung'un son teknoloji harikası Galaxy S24 Ultra, stratosfere gönderilerek Dünya'nın nefes kesen manzaralarını 36 bin 576 metre yükseklikten fotoğrafladı. Los Angeles'tan Sierra Nevada'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada 150'den fazla sıra dışı fotoğraf kaydedildi. Bu tarihi görev, Galaxy S24 Ultra'nın 200 MP'lik kamerası ve yapay zeka destekli ultra geniş açılı lensi sayesinde, uzaktan çekilen görüntülerde benzersiz netlik ve renk doğruluğu sunuyor.

Stratosferden Dünya'ya Bakış

Samsung, Galaxy S24 Ultra'ları özel olarak tasarlanmış karbon fiber iskeletlere monte ederek, stratosferin zorlu koşullarına karşı korudu ve aynı zamanda kamerasının Dünya'nın manzaralarını yakalaması için ideal bir açı sundu. Hafif ancak güçlü bir stratosferik balon kullanılarak yapılan fırlatma işlemiyle, her bir cihaz yaklaşık 36 bin 576 metre yüksekliğe ulaştı.

Görev Boyunca Kaydedilen Eşsiz Manzaralar

Galaxy S24 Ultra'lar, yolculuk sırasında programlanmış görev rotaları boyunca Los Angeles, Las Vegas, Büyük Kanyon ve Sierra Nevada Dağları gibi çeşitli doğal ve kentsel manzaraları fotoğrafladı. Görevin sonunda, balonlar güvenli bir şekilde boşaltıldı ve her bir cihaz, paraşütler yardımıyla kontrollü bir şekilde Dünya'ya geri döndü.